Ammergauer Alpen: Bad Bayersoien bekommt Best of Wandern-Testcenter

Die Ammergauer Alpen GmbH hat sich bereits 2007 mit zwölf weiteren, bedeutenden Destinationen und derzeit elf führenden Outdoormarken zu „Best of Wandern“ zusammengeschlossen und sich damit höchsten Qualitätsstandards verpflichtet. Bislang unterhielt die Ammergauer Alpen GmbH in Zusammenarbeit mit einem Partner das bayernweit erste „Testcenter“ der Kooperation.

Im Ammertaler Hof in Saulgrub-Wurmansau können Aktive sich einen Tag lang kostenlos modernes Equipment vom Fernglas bis zum Wanderrucksack ausleihen, bevor sie sich auf das Wanderwegenetz in den Naturpark begeben.

Ende April erhielt die Region im Rathaus von Bad Bayersoien ein weiteres Testcenter und kann damit ein neues Angebot vorweisen: Mal reinschnuppern ins Wandern mit modernen Markenwanderschuhen und Trekkingstöcken, bei widrigem Wetter einen echten Trekkingschirm in Sturm und Regen testen, im Winter mit Schneeschuhen oder Spikes durch den Naturpark stapfen, mit einem Fernglas auf Entdeckertour gehen oder einfach mal besonders komfortabel wandern, mit technisch ausgereiften Wanderrucksäcken und Kindertragen oder mit modernen und nachhaltig produzierten Outdoorjacken. GPS-Geräte samt Tourensoftware zur Orientierung gehören ebenfalls dazu. „Ich freue mich sehr, dass wir den einzigartigen Service im Naturpark Ammergauer Alpen erweitern und so noch mehr Wanderer mit diesem Angebot begeistern können“, sagt Verena Weiße, Inhaberin von Best of Wandern.

Das kostenfreie Testen richtet sich an alle Interessierten, die Urlaub im Naturpark Ammergauer Alpen machen. Unabhängig davon, ob sie individuell oder in einer Gruppe wandern, ob eine Einzelperson oder mehrere das Angebot nutzen möchten. Der Service gilt für den Tag der Wanderung. In der Regel wird das Equipment nach der Wanderung am Nachmittag im Testcenter zurückgegeben.

www.ammergauer-alpen.de

www.best-of-wandern.de