Region Hannover bewirbt Pferdetourismus

Mit neuer Imagebroschüre, eigenem Internetportal, neuen Postkartenmotiven und Plakaten wird die Reitsaison 2018 in der Urlaubsregion Hannover eingeläutet.

Die Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Uetze und Wedemark sind pferdefreundliche Städte und Gemeinden, in denen der Reittourismus eine wichtige Rolle spielt. Um den reitsportinteressierten Gästen die Angebote und Vorzüge zu präsentieren, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) zum Beginn der Reitsaison eine Marketingkampagne für die Pferderegion Hannover gestartet.

Eine kompakte Übersicht der Reitvereine, Reiterhöfe und Reitbetriebe mit ihren individuellen Angeboten für Pferdefreunde gibt dabei die Imagebroschüre "Pferderegion - Rund um Hannover". Auch die bekannte Niedersachsen-Meute, der Poloclub, die Galopprennbahn Neue Bult oder die Hubertusjagd würden in der Broschüre vorgestellt. Zahlreiche Vorschläge für Reittouren, Rundritte und Reitwege laden Pferdefans zum aktiven entdecken der sechs Städte und Gemeinden ein. Darüber hinaus gebe die 32-seitige Broschüre viele Tipps zu Sehenswürdigkeiten, kulinarischen und kulturellen Erlebnissen im Nordosten der Region Hannover. Unter der Überschrift "Stadt und Natur ganz nah" würden Highlights wie beispielsweise der Altwarmbüchener See, die Bockwindmühlen in Hänigsen und Wettmar, der Wietzepark oder die Erlebniswelt Hannover Airport vorgestellt.

Die neue Imagebroschüre ist in Kooperation mit dem hannoverschen Paragon Verlag entstanden und erscheint in einer Auflage von 20.000 Stück. Rund 9.000 Exemplare liegen der Mai-Ausgabe des reitsport MAGAZIN bei. Das Fachmagazin für den Pferdesport hat eine verkaufte Auflage von knapp 11.000 Heften und erscheint als offizielles Verbandsorgan der Pferdesportverbände Hannover und Bremen. Erscheinungsgebiet ist Niedersachsen, Bremen und alle Grenzgebiete der angrenzenden Bundesländer.

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen in der Pferderegion, wie z.B. den Galopprennen auf der Neuen Bult in Langenhagen, den Pferde- und Hobbytiermärkten in Burgdorf oder den Turnieren in Isernhagen finden Pferdefreunde im neu gestalteten Internetportal. Dort sind selbstverständlich auch die Tourentipps, Reitvereine und weiteren Informationen aus der Imagebroschüre zu finden.

Neben den Bereichen und Aktivitäten rund um das Steinhuder Meer im Nordwesten und dem Deister im Süden ist mit der Pferderegion im Nordosten eine weiterer Facette der Urlaubsregion Hannover im Fokus der aktuellen Marketingaktivitäten der HMTG.

Damit die Pferdeliebhaber eine entspannte Zeit in der Pferderegion Hannover verbringen können, hat die HMTG ein spezielles Erlebnispaket zusammengestellt. Unter dem Motto: "Spitzensport in der Pferderegion Hannover" wird ein Rund-um-sorglos Paket inklusive Übernachtung und Ticket für die Neue Bult angeboten.

Zusätzlich machen 10.000 Postkarten ab sofort mit lustigen Statement-Foto-Kombinationen wie: "Hannoveraner wollen immer nur kuscheln - Lass Dir was vom Pferd erzählen" Lust auf einen Besuch in der Pferderegion Hannover!

www.hannover.de/pferderegion

Bild: obs/Hannover Marketing und Tourismus GmbH/HMTG