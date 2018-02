Bundesweite IHA-Roadshow zum Datenschutz und neuem Reiserecht

Am 25. Mai 2018 tritt die europäische Datenschutzgrundverordnung und am 1. Juli 2018 die Pauschalreise-Richtlinie in Kraft. Der Hotelverband Deutschland will seinen Mitgliedern helfen.

„Wir wollen unsere Mitglieder, aber auch interessierte Noch-Nicht-Mitglieder bestmöglich auf die neuen rechtlichen Anforderungen an die täglichen Betriebsabläufe vorbereiten. Wir bieten deshalb in den nächsten beiden Monaten eine Roadshow mit Workshop-Charakter in zunächst sieben deutschen Städten an“, erläutert Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland (IHA).

IHA-Justitiarin Laura-Sophie Franze wird als eine der beiden Vortragenden die für die Hotels in Deutschland wesentlichen Aspekte der Datenschutzgrundverordnung aufbereiten und Fragen zur praktischen Umsetzung für die Hotellerie erläutern: Welche Daten dürfen gespeichert werden? Wie müssen Hotels ihre Datenverarbeitung dokumentieren? Wie erfüllt der Hotelier die neue Pflicht auf Information, Auskunft und Vergessen? Wann müssen Daten von Hotelgästen gelöscht werden?

Als zweiter Vortragender wird IHA-Justitiar Dustin Fischer darlegen, unter welchen Voraussetzungen Hotels ab Sommer dieses Jahres nach neuem Reiserecht zum Reiseveranstalter werden könnten. Er wird anhand praktischer Beispiele auch aus dem Kreis der Roadshow-Teilnehmer aufzeigen, wann eine Pauschalreise vorliegt, wie ein Hotelangebot unversehens zur „Verbundenen Reiseleistung“ wird und welche besonderen Versicherungspflichten sich daraus für ein Hotel ergeben.

Die Roadshow findet an folgenden Tagen und Orten statt:

14. Februar 2018, 14.00 - 17.00 Uhr, Hotel Ratswaage Magdeburg

22. Februar 2018, 14.00 – 17.00 Uhr, Hotel Europäischer Hof Hamburg

23. Februar 2018, 10.00 – 13.00 Uhr, Hotel Birke Kiel

28. Februar 2018, 14.00 – 17.00 Uhr, Romantik Hotel Gasthaus Rottner Nürnberg

13. März 2018, 14.00 – 17.00 Uhr, Best Western Hotel Der Föhrenhof Hannover

15. März 2018, 14.00 – 17.00 Uhr, Welcome Hotel Frankfurt

20. März 2018, 10.00 – 13.00 Uhr, Lindner Congress Hotel Düsseldorf

Alle Teilnehmer erhalten weiterführende Unterlagen und können auch Fälle aus ihrer betrieblichen Praxis mit den Referenten besprechen. Die Teilnahmegebühr beträgt für IHA-Mitglieder 75,00 Euro p.P. zzgl. USt. und für Nicht-Mitglieder 125,00 Euro p.P. zzgl. USt.

Interessierte Hoteliers können sich über die Website der IHA-Service GmbH, unter folgendem Link verbindlich anmelden: https://www.hotellerie.de/go/iha-roadshow