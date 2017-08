Studie: So 'urlauben' Studenten

Während der Semesterferien nutzen viele Studenten die vorlesungsfreie Zeit, um die Welt zu erkunden und die Seele baumeln zu lassen. Uniplaces, ein Onlineportal für die Vermittlung von Studentenunterkünften, hat in einer europaweiten Facebook-Umfrage deren Reiseverhalten untersucht.

Die Mehrheit aller Studenten lebt im Urlaub demnach eher sparsam und versucht mit weniger als 50 Euro (77%) pro Tag auszukommen. 44% gaben an, sogar weniger als 30 Euro pro Tag auszugeben. Unter den Portugiesen und Spaniern sei dieser Anteil noch höher. Sie hätten das kleinste Reisebudget. Fast jeder Zweite (43%) der Studierenden gebe im Urlaub pro Tag zwischen 30 und 50 Euro aus. Nur knapp jeder Zehnte (9%) leiste sich tägliche Ausgaben zwischen 50 und 100 Euro und lediglich 4% der Befragten hätten mehr als 100 Euro zur Verfügung. Vor allem die Franzosen hätten eine überdurchschnittlich prall gefüllte Reisekasse.

Wie viel Geld gibst durchschnittlich du pro Tag im Urlaub aus?

Weniger als 30 Euro (44%) Zwischen 30 ? 50 Euro (43%) Zwischen 50 ? 100 Euro (9%) Mehr als 100 Euro (4%)

Unterkunft und kulinarische Genüsse sind höchster Kostenfaktor

Das Reisebudget europäischer Studenten werde am meisten durch Ausgaben für die Unterkunft und für Essen belastet (47%). Die Portugiesen (34%) investierten mit Abstand am meisten Geld in die Unterkunft. Platz zwei belegen die Franzosen (22%). Auch beim leiblichen Wohl lassen sich die Südländer nicht lumpen: Fast jeder Vierte (24%) Franzose greift für kulinarische Genüsse besonders tief in die Tasche, dicht gefolgt von portugiesischen Studenten (20%). 19% geben Ihr meistes Geld für kulturelle Aktivitäten und 16% für Verkehrsmittel aus. Laut Umfrage mindern Ausgaben für Parties (8%), Outdooraktivitäten (8%) und fürs Shopping (2%) die Urlaubskasse hingegen nur gering. Die Franzosen (29%) und die Spanier (20%) sind hingegen echte Shoppingliebhaber.

Wofür gibst du das meiste Geld im Urlaub aus?

Unterkunft (24%) Essen (23%) Kulturelle Aktivitäten (19%) Verkehrsmittel (16%) Party (8%) Outdoor- und Extreme activities wie Bungee Jumping oder Paragliding (8%) Shopping (2%)

Studenten buchen am liebsten Hostels und über Airbnb

Die Unterkunftskosten stellen zwar für fast ein Viertel (24%) die höchste Ausgabe im Urlaub dar, dennoch bevorzugten Studenten eher kostengünstige Schlafmöglichkeiten wie Hostels oder Privatunterkünfte über Airbnb (61%). Insbesondere Portugiesen (37%) nächtigten gerne in Hostels, Privatunterkünfte über Airbnb seien vor allem bei Franzosen (40%), Italienern (38%) und Spaniern (29%) beliebt. Im Vergleich: Nur jeder Fünfte der Befragten (20%) buche ein Hotel. Auch Camping (8%), Couchsurfing (7%) sowie Übernachtungen bei Freunden oder der Familie (4%) stellten für Studenten echte Alternativen dar. Besonders die Deutschen (7%) kämen gerne bei Freunden und Verwandten unter.

Welche Unterkunft buchst du am liebsten?

Hostel (31%) Airbnb (30%) Hotel (20%) Camping (8%) Couchsurfing (7%) Bei Freunden/Familie (4%)

Uniplaces befragte in einer 2017 durchgeführten Facebook-Umfrage nach eigenen Angaben europaweit 2.983 Studenten

http://www.uniplaces.de