Die Berlin WelcomeCard wird einfacher

Das offizielle Touristenticket für Berlin wird einfacher in der Handhabung. Seit Beginn des Jahres kann die Berlin WelcomeCard auch ohne den dazu gehörigen Gutschein-Guide genutzt werden.

Wer beim Sightseeing und Bummel durch die Stadt leichtes Gepäck haben möchte, kann den Reiseführer einfach als E-Book vorab auf das Smartphone laden – und sei so jederzeit über alle Touren und Rabatte informiert. Das Ticket für Berlin (Tarifzone AB) könne ebenfalls einfach vor Antritt der Reise zu Hause gebucht, bezahlt und ausgedruckt werden.

Die Berlin WelcomeCard ist das offizielle Städteticket für die deutsche Hauptstadt und in allen Berlin Tourist Infos erhältlich. Zudem kann sie über die Automaten und Verkaufsstellen von BVG und S-Bahn Berlin, an den Flughäfen, in vielen Hotels und telefonisch bei visitBerlin erworben werden. Die Website berlin-welcomecard.de führt Berlin-Besucher in wenigen Klicks zur richtigen Ticket-Variante.

Nur noch ein Guide pro Gruppe notwendig

Pro Gruppe sei es nur noch nötig, einen Reiseführer in der Tasche zu haben. Ansonsten reiche es aus, den Fahrschein zu zeigen – bei Kontrollen in den öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso wie bei den Sehenswürdigkeiten und dem Großteil der Rabattpartner. Mit der Berlin WelcomeCard können die Besucher nämlich nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und Touren durch die Stadt machen. Es gebe auch bis zu 50 Prozent Rabatt bei vielen Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen der Stadt.

Zahl der Rabattpartner inzwischen auf 202 gestiegen

Zudem gebe es einige neue Rabattpartner für das Jahr 2017. Eines der größten Highlights des Jahres sei die IGA – die Internationale Gartenausstellung. Mit der Berlin WelcomeCard gebe es hier Rabatt auf den regulären Eintrittspreis. Ebenfalls vergünstigten Eintritt erhalte man im modernisierten Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg. Ganz neu dabei sei auch das Museum Barberini in Potsdam.

Im Bereich der Stadtführungen bekommen die Besucher in Zukunft auch vergünstigte Plätze für eine Segway-Tour bei SEG TOUR oder sie schließen sich einer Rundfahrt in einem originalen Oldie Käfer an. Auch neu dabei ist ein Anbieter für Tretroller. Vom Brandenburger Tor durch den Tiergarten zur Siegessäule und weiter zum Schloss Bellevue – mit dem Tretroller ist man maximal mobil unterwegs. Ebenfalls neu eröffnet hat im vergangenen Jahr „The GATE Berlin“, direkt am Brandenburger Tor. Hier gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf den regulären Eintrittspreis.

www.berlin-welcomecard.de