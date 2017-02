RUHR.TOPCARD 2016: 168.409 verkaufte Karten

Die von der Ruhr Tourismus GmbH herausgegebene RUHR.TOPCARD (RTC) erweist sich nach wie vor als Bestseller: 2016 wurden 168.409 Freizeitkarten verkauft - so viele wie noch nie.

Damit wurde die positive Bilanz aus dem Vorjahr noch einmal deutlich übertroffen. Außerdem wurden erstmals mehr als eine Million Besuche mit der RUHR.TOPCARD registriert.

Die Verkaufszahlen der RUHR.TOPCARD konnten im Jahr 2016 um rund 27 Prozent gesteigert werden, das entspricht fast 45.000 Karten mehr verkauften Karten. Damit sei die RUHR.TOPCARD weiterhin die erfolgreichste regionale All-Inclusive-Tourist-Card Deutschlands und nicht nur in der Region immer beliebter: Im Jahr 2016 stammten demnach ca. 20 Prozent der Käufer von außerhalb der Metropole Ruhr. Die RUHR.TOPCARD ist somit nicht nur ein Ruhrgebietsprodukt, sondern auch sehr gefragt in angrenzenden Gebieten wie dem Sauerland und dem Rheinland.

1,2 Mio. Besuche - Zoos und Bäder besonders beliebt

Besonders beliebt waren in diesem Jahr wieder die Zoos und Tierparks sowie die Schwimmbäder und Thermen. Weit vorne im Ranking der meistbesuchten Ausflugsziele mischen aber beispielsweise auch der Gasometer Oberhausen, der Grugapark Essen und das Explorado Kindermuseum mit. Im Durchschnitt nutzten die RTC-Inhaber ihre Card sieben Mal. Erstmals wurden in einem Jahr über eine Million Besuche von RTC-Nutzern registriert - mit 1.183.927 Besuchen wurde diese Marke sogar deutlich überschritten.

Mit knapp 77.000 Besuchen stand die ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen 2016 in der Gunst der RTC-Inhaber ganz oben. In diesem Jahr erwartet die RTC-Fans ein anderer tierischer „Special Partner“: Der Königliche Burger’s Zoo in Arnheim kann bis zum 31.03. einmalig kostenfrei besucht werden.

„Die RUHR.TOPCARD hält ein einzigartiges und abwechslungsreiches Angebot an Freizeitattraktionen und Höhepunkten der (Industrie)-Kultur bereit. Immer mehr Einwohner des Ruhrgebiets entdecken ihre Heimat mit der RUHR.TOPCARD und viele kommen aus dem Staunen nicht heraus, was man hier alles erleben kann“, freut sich Axel Biermann, Geschäftsführer der Tourismus GmbH, über die positiven Entwicklungen.

Aktuelle Verkaufssaison RUHR.TOPCARD 2017

Bis zum 07. Februar wurden bereits knapp 117.000 RUHR.TOPCARDs verkauft. Es könne also schon jetzt von einem weiteren erfolgreichen Jahr für die RUHR.TOPCARD ausgegangen werden. Die RUHR.TOPCARD 2017 ist zum Preis von 54,00 € für Erwachsene und 35,00 € für Kinder (Geburtsjahre 2003-2012) erhältlich. Bestellen kann man die Erlebniskarte unter www.ruhrtopcard.de.

Bild: © Ruhr Tourismus / Jochen Schlutius