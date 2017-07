Im Ganzkörpersimulator ›Birdly‹ über Ulm fliegen

Frei wie ein Spatz durch das Maßwerk des Ulmer Münsters fliegen, im Sturzflug durch Ulmer Gassen düsen oder einfach gemächlich in der Luft über die Donau gleiten. All das ist dank des Ganzkörper-Flugsimulators ›Birdly‹ ab sofort möglich.

Waagerecht auf dem Gerät liegend, intuitiv mit den Flügeln schlagend, dabei selbst auf und ab, nach rechts und links steuern zu können, so sollen die Besucher ein faszinierendes Virtual-Reality-Abenteuer erleben.

In Zusammenarbeit mit dem Ulmer Stadtarchiv wurde anhand historischer Zeichnungen und Stadtkarten das Leben in der Donaustadt in großer Detailgenauigkeit umgesetzt. So seien 2.000 Häuser, 6.000 Bäume, unzählige Mauern, viele Straßenzüge und natürlich die Donau entstanden. Zwar gebe es ähnliche Simulatoren beispielsweise in Dubai, New York und Singapur, allerdings beruhten diese im Unterschied zum Ulmer Modell größtenteils auf Fotos. Für Ulm habe die Hamburger Firma ›Demodern‹ die Stadt maßstabsgetreu nachgebaut.

"Ein einmaliges, hochattraktives Produkt, das sowohl Einheimische als auch Touristen hier in Ulms Neuer Mitte erleben können", ist Dirk Homburg, Leiter Kommunikationbei der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, begeistert. "Es ergänzt unser bisheriges, abwechslungsreiches Angebot für die Besucher um eine weitere, ganz moderne Facette".

Das gemeinsam mit der Berliner Organisation ›Interactive Media Foundation‹, der Stadt Ulm und der Münstergemeinde Ulm initiierte Projekt ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Flug dauert 3 Minuten und kostet EUR 5 pro Person. Tickets können online über die Plattform ›Reservix‹ reserviert werden (Stichwort: Der Traum vom Fliegen). Gegebenenfalls sind auch an der Tageskasse Karten erhältlich, gerade für die ersten Wochen empfehle sich jedoch eine Reservierung.

www.ulmstories.de