Brandenburg hat ein neues Touristisches Netzwerk Industriekultur

Das neue "Touristische Netzwerk Industriekultur in Brandenburg" hat sich konstituiert und will die Industriekultur im Land für den Tourismus besser erschließen.

Die Gründungsveranstaltung fand am 17. Juli 2017 im BlauArt Tagungshaus in Potsdam statt. Die Mitglieder des neuen Netzwerks wollen den industriell geprägten Teil der Brandenburgischen Regionalgeschichte, die eng mit der Entwicklung Berlins zur Metropole verbunden ist, erlebbar machen. Um breite Zielgruppen anzusprechen, sollen die Erlebnisangebote der Industriekultur mit touristischen Angeboten wie Radfahren, wasserorientierter Erholung und Städtetourismus verknüpft werden. Diese neuen Angebote sollen entsprechend dem touristischen Markenprozess des Reiselandes Brandenburg entwickelt werden. Damit soll ein Beitrag zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption geleistet werden. Zugleich werde über die industriekulturellen Erlebnisangebote der Strukturwandel Brandenburgs gefördert, kommuniziert und erlebbar gemacht. Das Ministerium für Wirtschaft und Energie fördert die Gründung und die Aktivitäten des Touristischen Netzwerks Industriekultur Brandenburg finanziell in den Jahren 2017 und 2018.

Das Touristische Netzwerk Industriekultur in Brandenburg will mit überregionalen Akteuren kooperieren, wie z.B. der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH) und dem Berliner Zentrum Industriekultur, mit dem auf der Gründungsveranstaltung eine Kooperationsvereinbarung zur Konkretisierung der Zusammenarbeit unterzeichnet wurde.

Für den Aufbau des Touristischen Netzwerks Industriekultur Brandenburg werden die Erfahrungen und die Struktur der „ENERGIE-Route der Lausitzer Industriekultur“ genutzt, damit die positiven Entwicklungen der ENERGIE-Route auf das ganze Land ausgedehnt werden. Die im Jahr 2007 gegründete ENERGIE-Route ist ein touristisches Marketingnetzwerk mit derzeit elf Originalschauplätzen der Lausitzer Industriekultur, die ihre Kommunikationsaktivitäten unter einem Dach bündeln.

www.industriekultur-brandenburg.de