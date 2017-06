TourNatur 2017: Outdoormarkt im Fokus

Zu ihrem 14. Geburtstag wird sich die TourNatur vom 1. bis 3. September 2017 in der Halle 6 der Messe Düsseldorf erstmalig als Messe für den gesamten Outdoormarkt in Düsseldorf präsentieren.

Ab diesem Jahr richtet sie sich demnach mit ihrem Angebot an alle Fans sportlicher Aktivitäten im Freien. Die Palette reiche vom Wandern und Klettern über das Trekking- und Mountainbiken bis hin zum Kanufahren. Neben der Präsentation von mehr als 5.000 Reisedestinationen böten 275 Aussteller die neueste Ausrüstung sowie fachmännische Beratung rund um Wander- und Outdoor-Aktivitäten.

An actionreichen Stationen seien die jungen und junggebliebenen Besucher der TourNatur gefragt. Im Themencenter Alpin kann zum Beispiel der Kletterturm des Deutschen Alpenvereins (DAV Sektion Düsseldorf) bestiegen und der Hochseilgarten des Düsseldorfer Stadtsportbundes erklommen werden.

Beliebt bei jungen Radlern sind sogenannte Pump Bike Tracks. Der Stuttgarter Sozialarbeiter Konrad Willar entwickelte diese Mountainbike Trails ursprünglich, um Stadtkindern mehr Bewegung an frischer Luft zu verschaffen und löste damit einen wahren Pump Bike-Boom aus. Im Themencenter Bike der TourNatur können Kinder und Jugendliche sich den Kick auf der Pump Bike Strecke holen.

Den Einstieg in die Themenwelten der TourNatur bietet auch in diesem Jahr das Beratungscenter im Eingangsbereich der Halle 6. Dort präsentiert Outdoor-Experte Ralf Stefan Beppler eine breite Produktpalette für vielfältigste sportliche Aktivitäten in der freien Natur. Bepplers Tipps seien bei den Sportlern sehr gefragt, da er markenneutral und nicht werbend wertvolle Informationen vermittelt. In diesem Jahr steht neben der Präsentation von extrem leichten Equipment für ausgedehnte Fahrradexkursionen auch das Thema „Wandern mit (kleinen) Kindern“ im Mittelpunkt des Beratungscenters und der gesamten TourNatur. Rund um das Center seien Stände bekannter Outdoor-Marken platziert.

Nachhaltig produzierte Outdoormode aus Naturmaterialien werde bei aktiven Menschen beliebter. Fachmann Beppler erklärt: „Sehr interessant ist, dass Outdoor-Aktive inzwischen immer mehr Abstand von komplett wasserdichter Kleidung nehmen. Gefragt sind vielmehr Jacken ohne Membran oder aus klassischen Naturmaterialien wie Wolle oder Baumwolle, die wasserabweisend sind.“ Firmen wie hess Natur, Stein-/Waldkauz, Kaipara oder Hubertus setzen voll auf diesen Trend und auf atmungsaktive Naturfasern wie zum Beispiel Loden, die heutzutage in ihren frischen und leuchtenden Farben weit entfernt vom klassischen jägergrün sind.

Mit über 5.000 Reisedestinationen ist auch der Tourismus auf der TourNatur präsent. Ob beschauliche Wanderungen im romantischen Altmühltal, Familienbergtouren in den beliebten Wanderregionen des Salzburger Landes oder Trekkingtouren zu den unbekannteren Berg-Exoten in Afrika und Asien, auf der TourNatur stellen sich weltweite Reiseziele in großer Vielfalt dem Outdoor-Aktiven vor.

Parallel zur TourNatur trifft sich die internationale Caravaning-Branche zum CARAVAN SALON 2017. In erstmals 13 Messehallen dürfen sich die Besucher auf die weltweit größte Auswahl rund um den mobilen Urlaub freuen. „Das ist ein absoluter Mehrwert für unsere Besucher, denn beide Messen können mit einer gemeinsamen Eintrittskarte besucht werden. Besonders besucherfreundlich sind die E-Tickets“, erklärt der Director von TourNatur und CARAVAN SALON, Stefan Koschke, „denn die können bequem zuhause geordert und ausgedruckt werden, sind für Erwachsene vier Euro pro Ticket günstiger als an den Tageskassen und berechtigen personengebunden an zwei voneinander unabhängigen Tagen zum Eintritt auf das Messegelände.“

Die Online-Tageskarte kostet für Erwachsene 14 Euro, Schüler, Studenten und CARAVAN SALON Club-Mitglieder zahlen online zehn Euro, und für Kinder (6 bis 12 Jahre) kostet das Online-Ticket sechs Euro. Sie beinhalten die kostenlose Hin- und Rückfahrt zum Messegelände innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) am Tag des Messebesuches (DB 2.Kl.).

