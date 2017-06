Wanderhotels best alpine erwarten noch tiefer gehende Spezialisierung

Aus Sicht der Wanderhotels best alpine erfordert das steigende Bedürfnis nach Naturerlebnissen und Wandern in den Bergen zunehmend auch eine Spezialisierung bei den Anbietern von Wanderurlaub in den Alpen.

Einerseits nehme die Anzahl der Einsteiger in den Wanderbereich zu, andererseits steige auch der Informations- und Beratungsaufwand der Urlauber in den Hotels. Die Kurzfristigkeit bei Buchungen und die Zunahme der Online-Reservierungen verlange von den Gastgebern ein Mehr an Unterstützung bei der Planung von Touren im Hochgebirge und bei Wanderungen in den Urlaubsorten.

Demnach kämen immer mehr Gäste ohne ausreichende alpine Erfahrung und geografische Kenntnisse ins Hotel und möchten dann aber ihren ganz individuellen Berg- und Wanderurlaub in kurzer Zeit erleben. So hätten z.B. Familien ganz andere Bedürfnisse als junge, sportliche Paare oder Reisende mit Hund.

Die Wanderhotels best alpine, eine grenzüberschreitende Hotelkooperation mit 72 Mitgliedsbetrieben in Österreich, Italien und Deutschland, wollen auf die geänderten Urlaubsgewohnheiten reagieren und bieten ihren Mitgliedern Beratung bei der Produktentwicklung und auf Zielgruppen spezialisiertes Marketing an. Die Alpen in allen Facetten für Urlauber erlebbar machen und unvergessliche Momente für Gipfelstürmer und Genusswanderer organisieren, sei Teil der Spezialisierung der Wanderhotels. In der Kommunikation setzen die Wanderhotels auf die digitalen Vertriebskanäle. Mit neuen elektronischen Reisemagazinen, in denen die Gastgeber ihre ganz speziellen Urlaubsprogramme vorstellen können, wollen die Wanderhotelspezialisten die große Vielfalt von Wanderreisen zeigen.

Die 72 Mitgliederhotels nehmen für 2018 weitere Mitglieder auf. Diese müssen allerdings die Qualitätskriterien der Wanderhotels erfüllen und eine ausgewiesene Kooperationsbereitschaft mitbringen.

www.wanderhotels.com