MTB-Monitor 2017 gestartet

Pünktlich zum dritten deutschen Mountainbike-Tourismuskongress vom 16.–18. Mai 2017 in Winterberg wird die Grundlagenerhebung zur Nachfrageseite im deutschen Mountainbike-Tourismus neu aufgelegt.

Das Gäste-Modul des MTB-Monitor 2017 soll erstmalig ein klares und umfangreiches Bild von den Wünschen und Werten der Mountainbiker in Deutschland zeichnen. Der Mountainbike-Markt wachse weiter. Nicht nur neue technologische Entwicklungen wie das E-MTB seien der Grund dafür, dass immer mehr Menschen das Mountainbiken für sich entdeckten. „Wir beobachten, dass der Markt für das Mountainbiken immer breiter wird. Menschen, die bisher bei Produkt- und Angebotsentwicklung keine Rolle spielten, haben in den letzten Jahren das MTB für sich entdeckt“, so Tilman Sobek, Gründer und Vorstandsmitglied des Mountainbike Tourismusforums Deutschland.

Auch die Werte und Wünsche der Mountainbiker haben sich verschoben

Um diese grundlegende Veränderung im MTB-Markt dezidiert zu durchleuchten, wurde der MTB-Monitor 2017 mit dem Fokusmodul Gäste komplett neu aufgesetzt. Ziel sei es, sich die Werte und Wünsche der Mountainbiker in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Südtirol anzuschauen und zu verstehen. Diese bildeten die wichtige Grundlage für eine fundierte und bestmögliche Mountainbike-Angebotsentwicklung in deutschen Gemeinden, Landkreisen und Urlaubsregionen. Für die Entwicklung bestmöglicher Produkte über die nächsten fünf bis zehn Jahre sollen die folgenden Fragen auf einer breiten Basis beantwortet werden:

Welche konkreten Angebote wünschen sich welche Typen von Mountainbikern?

Was ist den Mountainbikern im Alltag und was im Urlaub wichtig?

Wie gelingt eine zielgenaue Ansprache der unterschiedlichen Mountainbiker-Typen?

MTB-Monitor 2017 – Ein klares Gästeprofil auf Destinationsebene

Ein Novum sei die Anwendung des Sinus-Milieu-Ansatzes in Zusammenarbeit mit dem Sinus-Institut, Heidelberg. In Kombination mit der Erfassung, wie spezifische Mountainbike-Typen im DACH-Raum verteilt seien, ermögliche dies klare Erkenntnisse über die Gästewünsche und -Erwartungen. So lasse sich ein eindeutiges Profil des Mountainbike-Gastes auf Destinationsebene bestimmen.

Darüber hinaus erfolge eine Verknüpfung der Ergebnisse des MTB-Monitors 2017 mit der Benchmark-Studie DESTINATION BRAND 16 zur Themenkompetenz deutscher Reiseziele von inspektour, Hamburg. Auf diese Weise flöccen repräsentative Ergebnisse zum Interessenpotenzial der deutschen Bevölkerung am Urlaubsthema Mountainbike sowie zur Wettbewerbssituation deutscher Mountainbike-Reiseziele in den MTB-Monitor 2017 ein.



Erste Ergebnisse des MTB-Monitors 2017 werden exklusiv am 16.–18. Mai auf dem dritten deutschen Mountainbike-Kongress in Winterberg vorgestellt.



Um die Erkenntnisse aus dem MTB-Monitor 2017 noch aussagekräftiger zu machen, bitten die Initiatoren auch um Ihre Teilnahme: Bitte nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit zum Ausfüllen der Erhebung und teilen Sie diese gern über Ihre Kanäle: http://mtd.bike/befragung



https://www.mountainbike-tourismusforum.de