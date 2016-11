Accor steigt bei der 25hours Hotels ein: Weltweite Expansion

AccorHotels und 25hours Hotels werden künftig eng zusammenarbeiten. AccorHotels erwirbt einen 30-prozentigen Anteil an der 25hours Hotel Company.

Mit diesem Schritt sollen die Voraussetzungen für ein weltweites Wachstum der Marke 25hours geschaffen werden. Die 25hours Hotel Company werde auch ihre internen Entwicklungsstrukturen ausbauen und in Kürze ein Kreativ-Labor ins Leben rufen. AccorHotels sei damit ab sofort strategischer Partner von 25hours als Begleiter des langfristigen Wachstums.

Christoph Hoffmann, CEO der 25hours Hotels, äußert sich in Hinsicht auf die Zukunft: „Mit der Partnerschaft zünden wir die zweite Stufe der Rakete. Wir sind über 10 Jahre mit liebgewonnenen Wegbegleitern im deutschsprachigen Markt gewachsen und haben nun zusätzlich mit einem global agierenden Partner die Chance, weltweit zu expandieren. Die strategische Partnerschaft mit AccorHotels ist ein großer Schritt in unserer Unternehmensgeschichte und ein neues Abenteuer, auf das wir uns sehr freuen.“

Sébastien Bazin, Chairman & CEO der AccorHotels erklärt: „Vom ersten Moment an waren wir von diesen individuellen, design-orientierten Boutique-Hotels begeistert. 25hours Hotels sind zeitgemäße Wohn- und Arbeitsräume für urbane Nomaden und ideale Ausgangspunkte zur Erkundung der schönsten Metropolen. Mit dieser Partnerschaft investiert AccorHotels weiter in eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Branche und erweitert damit sein Angebot im gehobenen Bereich. Desweiteren ist dies ein strategischer Schritt, um uns als Marktführer in der Lifestyle-Hotellerie zu positionieren.“

Laurent Picheral, CEO Central & Eastern Europe und Deutschlandchef der AccorHotels begrüßt die Zusammenarbeit im Speziellen auch für den deutschen Markt: „25hours ist eine in Deutschland entstandene Ideenschmiede des 21. Jahrhunderts, die Schwung in unsere Branche bringt. Reisende haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von einem Hotel und das 25hours-Konzept ist eine ideale Ergänzung zu unseren Marken und zu unserer Positionierung für neue Kundengruppen im Lifestyle-Segment. Als eine der größten Hotelgesellschaften der Welt und Marktführer in Deutschland haben wir den Blick weit offen für Trends und gute und frische Ideen.“

Unter der Marke 25hours werden derzeit acht Hotels in Hamburg, Frankfurt, Berlin, Wien und Zürich betrieben. Fünf weitere Häuser eröffnen in den nächsten zwei Jahren in Zürich, München, Köln, Düsseldorf und Paris. An einer Expansion ins europäische Ausland werde seit einiger Zeit gearbeitet, nun rücken auch Langstrecken-Destinationen in den Fokus. „Um spannende Hotels zu entwickeln, reicht es nicht interessante Konzepte zu haben. Man braucht auch ein lokales Netzwerk mit Standort-Expertise und erfahrene Partner vor Ort. Dank AccorHotels haben wir nun genau das auf allen Kontinenten“, ergänzt Hoffmann.

Um auch in Melbourne, Miami oder Mailand Hotels mit Seele entwickeln zu können, würden nun schrittweise die Strukturen des 25hours Head Office in Hamburg ausgebaut. Im Mittelpunkt steht dabei die Gründung eines Kreativ-Labors, das verschiedene Kompetenzen bündelt. „Wir sprechen vom Extra Hour Lab“, erklärt 25hours Hotels Chairman Kai Hollmann, „hier soll alles entstehen, was die Marke 25hours unterscheidet und zukunftsfähig macht. Dazu gehören Design und Storytelling, aber auch außergewöhnliche Erlebnis-Konzepte oder Atmosphärisches und Sinnliches.“ Im Labor wird experimentiert werden, wie es in der Branche sonst nicht üblich ist und losgelöst vom Tagesgeschäft Neues und Überraschendes entstehen. Den passenden Standort gibt es schon. In wenigen Wochen wird das denkmalgeschützte Alte Zollhaus im Heimat-Hafen Hamburg bezogen.

Die 25hours Hotels würden weiterhin von CEO Christoph Hoffmann und seinem langjährigen Management-Team geleitet, mit dem gemeinsamen Ziel die 25hours Unternehmenskultur mit Herzblut in die Zukunft zu führen. „Wir fühlen uns sehr wohl als Teil der Lifestyle-Strategie von AccorHotels und sind glücklich, ein wichtiger Partner von einer der größten Hotelgesellschaften der Welt sein zu dürfen.“

Die Zustimmung der deutschen und österreichischen Kartellbehörden zu dieser Transaktion sei derzeit noch ausstehend.

www.25hours-hotels.com

www.accor.com

Bild: 25hours Hotels