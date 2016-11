Neues prizeotel in Erfurt geplant

Rezidor expandiert mit der Economy-Design Hotelgruppe prizeotel nach Erfurt. Das sechste Hotel der Marke soll 2019 in Thüringens Hauptstadt eröffnen.

Die Rezidor Hotel Group (u.a. Radisson Blu, Park Inn by Radisson) und die Economy-Design Hotelgruppe prizeotel wollen ihre gemeinsame Expansion mit großer Geschwindigkeit vorantreiben. Nachdem erst letzte Woche der erste Schritt in Richtung Internationalisierung mit dem prizeotel Bern-City verkündet wurde, gab Founder und CEO Marco Nussbaum jetzt bekannt, dass Anfang 2019 ein Hotel in der Hauptstadt Thüringens eröffnet.

2006 gründete er zusammen mit einem Partner das Unternehmen prizeotel und positionierte es als Economy-Design Hotelkette mit der Zielsetzung, über ein zunächst kleines, aber außergewöhnliches Portfolio, große Bekanntheit zu erreichen. Das prizeotel Erfurt-City soll ein Hotel mit 208 Zimmern sein. In bester Lage und als erstes Projekt des neuen Stadtquatiers „ICE-City”, mit direkter Anbindung zum Erfurter Hauptbahnhof, will die Hotelgruppe somit ein weiteres, vom internationalen Star-Designer Karim Rashid gestaltetes, Hotel eröffnen. Bereits heute ist die Rezidor Hotel Group mit einem Radisson Blu Hotel in der Erfurter Altstadt präsent.

„Dieses weitere gemeinsame Projekt zeigt, wie erfolgreich und fokussiert die Zusammenarbeit beider Partner verläuft. Bereits zwei Hotels in nur sechs Monaten nach Vertragsabschluss zu realisieren, unterstreicht den Erfolg des Joint Ventures eindeutig,“ erklärt Marco Nussbaum. Die Rezidor Hotel Group hat vor wenigen Monaten 49 Prozent der deutschen Economy-Design Hotelkette erworben.

Rezidors Expansionsstrategie

Arno Schwalie, Geschäftsführer und Area Vice President der Rezidor Hotel Group für Zentral und Südeuropa, sieht die Economy-Design Hotelgruppe als eine sehr gut etablierte Marke an. „Wir wollen gemeinsam mit prizeotel qualitatives Wachstum im Economy-Segment vorantreiben. prizeotel passt von den Werten und der Design-DNA sehr gut zu Rezidor und die Marke gibt uns die notwendige Glaubwürdigkeit und Geschwindigkeit, in einem für uns doch neuen, aber sehr strategischen Segment, schnell erfolgreich zu agieren.“ Für Rezidor stelle das prizeotel mit seinem einzigartigen Design, den auf Wertschöpfung ausgerichteten Entwicklungskosten, der hohen Betriebseffizienz und der optionalen schlüsselfertigen Bauweise eine gute Investmentmöglichkeit dar. Der Kaufvertrag für die 49 Prozent des Aktienkapitals von prizeotel beinhaltet die Option, nach vier Jahren auch die restlichen 51 Prozent zuzukaufen.

Entworfen werden alle prizeotels vom internationalen Stardesigner Karim Rashid. Das Konzept beruhe auf Urbanität, innovativer und kundenfreundlicher Technologie (kostenfreies Highspeed-Internet, Mobile-Check-In etc.), modernem Design und unkonventionellem Service für Geschäftsreisende und Touristen. prizeotel ist bereits mit 555 Hotelzimmern in Bremen, Hamburg und Hannover vertreten. Das vierte Haus der Marke, das prizeotel Hamburg-St. Pauli mit 260 Zimmern ist im Bau und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 fertiggestellt und auch das prizehotel Hamburg-City wird weiter ausgebaut. In Bern entsteht Ende 2019 in Toplage das erste Schweizer prizeotel mit 188 Zimmern.

Planung und städtebauliche Umsetzung des prizeotel Erfurt-City

Die May & Co. Unternehmensgruppe aus Itzehoe (Schleswig-Holstein), Partner von prizeotel, hat von der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) das rund 4.000 Quadratmeter große innerstädtische Grundstück erworben. Als planender Architekt fungiert das Büro Lorenzen Architekten GmbH aus Berlin. May & Co. plant bis zum Jahresende den Bauantrag einzureichen. Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Hotel beläuft sich auf rund 16 Millionen Euro.

Bild: 2016 Sundays & Friends GmbH