Internationaler Wellnesstag - auch in Deutschland

Auf allen fünf Kontinenten der Welt wird am 10. Juni der internationale Wellnesstag gefeiert. Tausende sollen an diesem Tag bewusst aktiv etwas für ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und mehr Glücksgefühle tun. Auch Deutschland beteiligt sich.

In Deutschland hat der Deutsche Wellness Verband seit 2015 die Unterstützung und Koordination des Non-Profit-Projekts übernommen, das auf eine private Initiative der Türkin Belgin Aksoy zurückgeht, die an Krebs erkrankte sei und ihre Krankheit durch einen disziplinierten Lebensstil überwinden konnte.

Mittlerweile gebe es 85 nationale Botschafter des Global Wellness Days rund um den Globus. Im letzten Jahr beteiligten sich

demnach 90 Staaten und 3.000 Veranstaltungspartner am Global Wellness Day. Für dieses Jahr werde ein weiteres Wachstum erwartet.

Im letzten Jahr beteiligten sich in Deutschland 30 Orte von Usedom bis Oberstaufen, unter anderem auch auf Kreuzfahrtschiffen, mit zahlreichen, kostenlosen Mitmachaktionen. Partner seien vor allem Betriebe aus der Hotel-, Thermen- und Spa-Branche, denn sie würden in erster Linie mit Wellness in Verbindung gebracht. Das gemeinsame Ziel sei, möglichst vielen Menschen die Wellness-Philosophie zu vermitteln und ihnen Motivation und Inspiration für ein besseres und glücklicheres Leben zu geben.

„Wellness ist eine Lebensphilosophie und ein entsprechender Lebensstil, um in eigener Verantwortung so gesund und glücklich wie möglich zu sein“, stellt der Psychologe Lutz Hertel klar. Er ist Vorsitzender des Deutschen Wellness Verbands und Botschafter des Global Wellness Days für Deutschland. Es gehe darum, die in jedem Menschen angelegten Potenziale für ein Höchstmaß an Lebensqualität zu wecken und für deren Entfaltung zu sorgen.

An welchen Orten welche kostenfreien Angebote zur Inspiration auf die Besucher warten, ist auf den Internetseiten des Deutschen Wellness Verbands nachzulesen.

