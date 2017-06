Alpentherme Gastein baut Thermalwasser Badeseen

Zwei Thermalwasser Badeseen locken ab 1. Juli 2017 in die Alpentherme Gastein. Das österreichweit einzigartige Projekt und weitere Neuerungen im Familienbereich sollen den Thermenbesuch attraktiver machen. Das 5-Millionen-Projekt steht kurz vor der Fertigstellung.

Nach dem Baustart im September 2016 und einer reibungslosen Bauphase seien die beiden Seen inzwischen so gut wie fertig gestellt. Seit Anfang Mai laufe die erste Befüllung mit reinem Gasteiner Thermalwasser. Parallel dazu finden die letzten Arbeiten an den technischen und sanitären Anlagen sowie die Gestaltung der neuen Außenanlage mit Pflanzen und Liegeflächen statt. Der Bau der neuen 4-Bahnen-Wellenrutsche im Außenbereich der Wellenrutsche schreite ebenfalls voran.

Badevergnügen in reinem Thermalwasser

Der mit 1300 m² größere See wurde im Bereich der Relax World errichtet. Ein zweiter See mit 370 m² befindet sich in der Außenanlage der Sauna World. Großzügige Flachwasserbereiche und Schwimmzonen mit bis zu vier Metern Tiefe und 50 Metern Länge zeichneten die Seen aus. Umgeben vom Kurpark Bad Hofgastein und Blick auf die umliegende Bergwelt entstehe mit den Seen ein weitläufiges Erholungsgebiet mitten in der Natur. Besonderes Highlight am Ufer des kleineren Sees in der Sauna World ist zudem eine neue Panorama-Sauna.

Die Reinigung der Seen erfolge biologisch ohne Zugabe von chemischen Stoffen wie zum Beispiel Chlor. Somit sei das Baden auch für Menschen mit Allergie möglich. „Die Thermalwasser Badeseen werden einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit und Erholung für Einheimische und Gäste leisten“ berichtet Klaus Lemmerer, Geschäftsführer der Alpentherme Gastein.

www.alpentherme.com

Bild: Alpentherme Gastein