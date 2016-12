Harzer Tourismustag: Der Harz als Drehort im Fokus

Im Fokus des diesjährigen Harzer Tourismustages stand der Harz als Drehort. Nebenbei wurde eine positive Bilanz des Tourismusjahres gezogen.

Seit Jahrzehnten finden im Harz Dreharbeiten zu den unterschiedlichsten Film- und Fernsehproduktionen statt. In jüngster Zeit sind darunter internationale Produktionen wie „The Monuments Men“, „Frantz“ oder die Verfilmungen bekannter Buchklassiker wie Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“ zu finden. Mit „Alles Klara“ hat es der Harz zudem ins Vorabendprogramm der ARD geschafft. Offenbar bietet die Mittelgebirgslandschaft mit ihren historischen Städten Potenzial für die Filmschaffenden.

Im Rahmen der Fachtagung des diesjährigen Tourismustages wurde den Teilnehmer zunächst ein erster Eindruck vermittelt, welche Chancen und Herausforderungen das „Drehort-Dasein“ mit sich bringt. So informierte Susanne Lange von der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH über das Leistungsspektrum der Filmfördergesellschaften und Jakob Claussen, Chef der Claussen + Putz Filmproduktion GmbH, berichtete, wie ein Film entsteht und was ein Drehort leisten muss. Besonders interessiert lauschten die Teilnehmer Johannes Koeck, Geschäftsführer der Cine Tirol Film Commission aus Innsbruck. Er erklärte am Beispiel des FILMLANDES TIROL die Bewerbung Tirols als Drehort und die touristische Verwertung von Kino- und TV-Produktionen in den Alpen.

Die diesbezüglichen Potenziale des Harzes stärker nutzen – dieser Aufgabe widmet sich seit über einem Jahr auch eine Arbeitsgruppe der Staatskanzleien der Harzanrainerländer, die Filmfördergesellschaften und der HTV angehören. Das Ziel den Harz als Drehort zu etablieren, konnte vielfach erreicht werden. Auch in Zukunft seien mehrere Produktionen im Harz geplant. Nun gelte es aber, mit den Anbietern und Partnern in den Kommunen geeignete Produkte zu entwickeln, um diese Drehorte im Nachhinein erfolgreich in die filmtouristische Vermarktung zu überführen. „Noch stehen wir in Bezug auf den Filmtourismus am Anfang, dennoch sind die Potenziale groß und der diesbezügliche Markt entwickelt sich rasant“ – so Carola Schmidt, Geschäftsführerin des HTV. Der Verband will sich der Thematik daher auch im kommenden Jahr weiter widmen und hofft auf die Unterstützung und Kreativität der Touristiker im Harz.

Marketingaktionen im In- und Ausland

Im Rahmen des Tourusmustages wurde auch Bilanz gezogen. Auch in 2016 realisierte der Verband demnach zahlreiche Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen im In- und Ausland, um die Wettbewerbsposition der Region Harz weiter zu sichern und auszubauen. Das Onlinemarketing nehme dabei eine wichtige Kernfunktion in der Kommunikation ein. Dennoch spielten auch die klassischen Marketinginstrumentarien wie die Erstellung und der Vertrieb von Printmedien und die regionalen Präsentationen auf den großen Reisemessen eine Rolle.

Onlinemarketing

Die Webseite www.harzinfo.de wurde einem kompletten Relaunch unterzogen. Im neuen Design passe sich die Präsenz nun dem Endgerät des Gastes an soll so zeitgemäß für den Harz werben. Ähnlich gängiger Suchmaschinen lasse sich das Portal nun schnell und gezielt nach wichtigen Themen durchsuchen. Darüber hinaus ermöglichten weitere zusätzliche Module eine attraktivere, multimediale Darstellung und Vermittlung der Inhalte. Die fast 3000 Seiten umfassende Webseite stehe in vier Sprachen zur Verfügung. Sie werde ergänzt durch weitere Seiten zum Tagungsharz, zur HarzCard und zum Wintersport. Darüber hinaus stünden eine App sowie ein interaktives Routenportal für Wanderer, Radfahrer und Wintersportler zur Verfügung. Zum Tagesgeschäft gehöre zudem die „Bespielung“ der gängigen Social-Media-Kanäle.

Auslandsmarketing

Harzweit entfallen acht Prozent der Übernachtungen auf ausländische Gäste. Damit das so bleibt, setzte der HTV mit Unterstützung der Landesmarketinggesellschaften in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sowie der Stiftung Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft auch in diesem Jahr Maßnahmen in den ausländischen Quellmärkten Niederlande, Dänemark und Großbritannien um.

Im Mittelpunkt des Portfolios standen die Umsetzung von Medienkooperationen mit Verlagsgesellschaften (u.a. National Geographics Traveller, Hallo Nabo), die Organisation und Durchführung von Bloggerreisen sowie die Realisierung mehrerer Onlinekampagnen. Mittels Cross-Marketing-Kampagnen in den Niederlanden (Pluto Sport, Intersport und Fair Toys) und in Dänemark (Friluftsland) konnten mit eher branchenfremden Partnern neue Märkte erschlossen und Zielgruppen über alternative Kommunikationskanäle erreicht werden.

Die Tourismusentwicklung

Das Jahr verlief aus Sicht der Akteure bisher sehr zufriedenstellend. Obwohl der letzte Winter hinter den Erwartungen der Touristiker zurückblieb, gelang es, diese saisonbedingten Schwankungen durch einen stabilen Ganzjahrestourismus abzufedern. So registrierte der Gesamtharz bis einschließlich September einen dreiprozentigen Zuwachs bei den Übernachtungen. Insbesondere im Westharz zahlten sich demnach die getätigten Investitionen aus.

Auch im MICE-Segment – das bestätigen die HTV-Partner – konnten die Rückgänge aus dem langjährigen VW-Tagungsgeschäft in kurzer Zeit kompensiert werden. Die Entwicklungen seien auf die touristische Angebotspolitik und neue Infrastrukturen in der Region zurückzuführen.

Die weiter anhaltende Investitionstätigkeit in Bezug auf touristische Projekte stimmten den Verband und seine Mitglieder daher optimistisch für die Zukunft. Um den einsetzenden Imagewandel weiter zu forcieren, plant der HTV im kommenden Jahr eine Multi-Channel-Kampagne im Hamburger Raum und will auch mit hartnäckigen Vorurteilen in Bezug auf die Harzer Gastgeber „aufräumen“.

HTV- Mitgliederversammlung

In der jährlichen Mitgliederversammlung wurde der fusionierte Landkreis Göttingen, der aus den Landkreisen Osterode am Harz und Göttingen hervorging, im Reigen der HTV-Mitglieder begrüßt. Landrat Bernhard Reuter wurde in den Vorstand des HTV gewählt. Neues Mitglied im Abteilungsvorstand Marketing ist Frau Cathleen Hensel. Sie vertritt hier die Braunlage Tourismus Marketing GmbH.

