Montafon: Neue Marken-DNA gefunden

Eine neue Marke „Montafon“ soll den Weg in die touristische Zukunft des Tals weisen. Alle Partner bekennen sich jetzt zur neuen Positionierung als persönlich erfahrbarste Berg- und Lebenswelt der Alpen.

Anfang 2016 setzte Montafon Tourismus unter der Leitung von Aufsichtsratsvorsitzenden und Bürgermeister Martin Netzer sowie Geschäftsführer Manuel Bitschnau einen Markenprozess in Gang. Sein Ziel: Das Montafon von einer Destination zu einer Marke weiterzuentwickeln und damit die touristische Zukunft des Tals voranzutreiben. Mitgearbeitet haben von Beginn an alle zentralen Tourismus-Partner: die Bürgermeister der Tourismusgemeinden sowie Vertreter der Bergbahnen, der Gastgeber, des Standes Montafon und von Vorarlberg Tourismus. Gemeinsam wurden in mehreren Workshops die Kernwerte der Marke „Montafon“ erfasst und letztlich eine zentrale Positionierung für das gesamte Tal entwickelt: „Das Montafon, die persönlich erfahrbarste Berg- und Lebenswelt der Alpen“.

Als Zeichen dafür, dass die Akteure gesammelt hinter den von ihnen erarbeiteten Inhalten stehen und diese künftig mit viel Elan und Entschlossenheit vorantreiben wollen, haben sie das gemeinsam erarbeitete Markenstrategiepapier zur Marke „Montafon“ unterzeichnet. „Wir brauchen eine klare Marke die von allen touristischen Akteuren getragen wird. Denn nur gemeinsam, aber mit klar definierten und abgegrenzten Aufgabenbereichen, können wir uns im internationalen Wettbewerb durchzusetzen“, erklärte Manuel Bitschnau, Geschäftsführer von Montafon Tourismus.

Die DNA der Marke „Montafon“

In einem ersten Schritt wurden herausgefiltert, welche Spitzenleistungen das Tal prägen, von anderen unterscheiden und ausmachen. Das Ergebnis seien fünf Kernwerte: geschichtsträchtig, pionierhaft, bäuerlich, tüchtig und eigenwillig. Diese Begriffe bilden die DNA des Montafon und damit den Grundstock für die künftige Positionierung des Tals. Sie bilden auch die Basis für die künftige Positionierung des Tals: „Das Montafon: Die persönlich erfahrbarste Berg- und Lebenswelt der Alpen“.

„Die Berge spielen eine zentrale Rolle, aber noch mehr die Menschen, die sich die Berge zu Nutzen machen und deren persönlichen Beziehungen zu den Gästen“, erörtert Bürgermeister Martin Netzer die Hintergründe. Die Marke „Montafon“ verbindet die Berge und die Montafoner Bevölkerung miteinander und soll dies künftig den Gästen in Form von individuellen Bergerlebnissen näher bringen.

Entwicklung von Instrumente und Maßnahmen

Die strategische Arbeit des Markenprozesses in der Kerngruppe ist abgeschlossen. In den kommenden Monaten, sollen Instrumente entwickelt werden, mit denen die Positionierung in Form von konkreten Produkten und Events zum Leben erweckt wird. Hierfür wird das gesamte bestehende touristische Angebot analysiert, geschärft und angepasst. Die ersten Ergebnisse präsentiert Montafon Tourismus beim Tourismustag im Frühjahr 2017.

