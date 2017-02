Inlandstourismus 2016: Wieder ein Rekord - dank der Deutschen

Im Jahr 2016 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 447,3 Millionen Übernachtungen von in- und ausländischen Gästen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von 3 % gegenüber dem Jahr 2015. Diesmal haben die Deutschen selbst das Wachstum getrieben.

Zum siebenten Mal in Folge hat die Zahl der Übernachtungen in Deutschland damit einen neuen Spitzenwert erreicht. „2016 zählte der Deutschlandtourismus so viele Übernachtungen wie nie und wir gehen davon aus, dass wir auch 2017 im europäischen Vergleich spitze bleiben“, glaubt Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes e.V. „Das ist das gemeinsame Verdienst vieler klein- und mittelständischer Unternehmen und Tourismusorganisationen im Land. Im Wahljahr 2017 setzen wir uns verstärkt dafür ein, dass die enorme Wirtschaftskraft mit 2,9 Millionen Arbeitsplätzen bei den Politikern in Berlin mehr Gehör findet.“

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 1 % auf 80,8 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg um 3 % auf 366,5 Millionen.

Im Dezember 2016 betrug die Gesamtzahl der Gästeübernachtungen 27,2 Millionen. Sie lag damit um 2 % über dem entsprechenden Vorjahresmonat. Davon entfielen 5,6 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+ 1 %) und 21,6 Millionen auf inländische Gäste (+ 2 %).

www.destatis.de

www.deutschertourismusverband.de