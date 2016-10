Neue Winter-Edition der BodenseeErlebniskarte

Mit der Winteredition der BodenseeErlebniskarte wechselt die Internationale Bodensee Tourismus GmbH saisonorientiert wieder den Zielgruppenfokus. Jetzt sollen sich auch wiederAusflügler angesprochen fühlen.

Von Mitte Oktober bis Anfang April gibt es für einmalig 59 Euro / 63 Franken für Erwachsene (29 Euro / 32 Franken für Kinder und Jugendliche) freien Eintritt zu über 60 Attraktionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. An drei einzeln wählbaren Tagen können die Karteninhaber Bergbahnfahrten erleben, in Bädern entspannen, Museen entdecken und die Natur rund um den Bodensee genießen. Der Clou ist, dass man die drei Erlebnistage über sechs Monate verteilen kann. Besonders lohnt sich die BodenseeErlebniskarte WINTER, wenn man mehrere Angebote an einem Tag kombiniert: vormittags ins Museum, mit der Fähre über den See, dann zur Bergbahn und hinauf zu Ausblicken über den Bodensee.

Inhaber der BodenseeErlebniskarte WINTER sollen zudem doppelt profitieren und erhalten, unabhängig von den drei Erlebnistagen, exklusive Angebote zu besonderen Konditionen. Bei der HSG Konstanz und dem VfB Friedrichshafen gibt es Spitzensport am Bodensee. Gourmetmenüs und Weinseminare sollen Genießer-Herzen höher schlagen lassen.

Die BodenseeErlebniskarte WINTER ist erhältlich auf www.bodensee.eu, bei den Tourist-Informationen sowie bei vielen Hotels der Bodenseeregion. Bereits inklusive ist die BodenseeErlebniskarte WINTER bei den Pauschalangeboten „4-Länder-Spass“ von St.Gallen-Bodensee Tourismus und „Konstanzer Weihnachtsmarkt Spezial“ der Tourist-Information Konstanz. Eine detaillierte Übersicht aller Leistungen und Verkaufsstellen gibt der Bodensee Erlebnisplaner WINTER und die Webpräsenz

www.BodenseeErlebniskarte.eu