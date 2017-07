TrustYou--Studie: Direktnachrichten steigern Gästezufriedenheit

Die Gästefeedback-Plattform TrustYou hat die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Studie veröffentlicht, die einen starken Zusammenhang der Kommunikation zwischen Gast und Unterkunftsanbieter und der gesamten Gästezufriedenheit aufzeigt.

An der Studie nahmen demnach 920 Erwachsene im Alter von über 18 Jahren teil, die in den vergangenen zwölf Monaten Geschäfts- und/oder Urlaubsreisen über Online-Systeme gebucht und durchgeführt hätten.

Ergebnisse der Studie:

Gäste erwarteten, dass Hotels die Kommunikation in die Wege leiten, wenn die Buchung bestätigt wurde. 80% der Reisenden erwarten ebenso, dass diese per E-Mail erfolgt.

Eine große Mehrheit bevorzuge digitale Kommunikation, wobei E-Mail das meistgenutzte Medium sei.

Gäste, die beispielsweise mittels Textnachrichten oder Facebook Messenger kommuniziert haben, seien statistisch gesehen zufriedener im Vergleich zu denjenigen, die über E-Mail kommunizieren.

“Unsere Studie lässt erkennen, dass Hotels mit ihren Gästen ab dem Moment der Buchung in Verbindung treten und eine direkte Kommunikation während des gesamten Reiseverlaufs beibehalten sollten,” sagt Benjamin Jost, CEO bei TrustYou. “Hotels müssen sich auch an die bevorzugten Kommunikationskanäle der Gäste anpassen, was zunehmend Direktnachrichten sind, mit denen Gäste mit Mitarbeitern vor Ort kommunizieren können.”

Weiteren Informationen über TrustYou: www.trustyou.com