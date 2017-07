Brandenburg: Neue Website, neue Funktionen

Brandenburgs zentrale touristische Internetseite präsentiert sich nach ihrem Relaunch mit neuen Funktionen.

Das Tourismusportal www.reiseland-brandenburg.de der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH hat ab sofort ein neues Gesicht. Nach einem umfassenden Relaunch zeigt sich die Seite optisch neu aufgestellt. Sie verfüge zudem über neue Funktionalitäten, die einen Ausflug oder eine Reise nach Brandenburg noch einfacher und attraktiver machen sollen. Die TMB habe sich mit der Webseite auf die Fahnen geschrieben, alle touristischen Einzelservices aus einer Hand zu bieten: Inspirieren lassen, Planen und Buchen. Damit soll die Seite der perfekte Reise- und Ausflugsplaner für das Land Brandenburg werden.

Für Inspiration sorgen demnachTipps und Empfehlungen, z.B. für Ausflüge mit Kindern, die schönsten Badeseen, Kanutouren für Einsteiger oder Veranstaltungsvorschläge für das nächste Wochenende. Die konkrete Planung werde dadurch erleichtert, dass sich die Nutzer die Daten in einem Reise- und Ausflugsplaner zusammenstellen könnten. Auch die Buchung von Angeboten soll unkompliziert sein. www.reiseland-brandenburg.de biete über 1.000 direkt buchbare touristische Einzelleistungen.

Karte und Buchung voll integriert

Zur Planung von Ausflügen und Reisen wurden eine Kartenanwendung und ein Buchungssystem voll integriert. Im Gegensatz zu großen Buchungssystemen oder Plattformen wie Google Maps, biete die Seite damit ein voll umfängliches „Inspirations- und Planungserlebnis“. So würden Highlights, Veranstaltungen und andere touristische Informationen in der Umgebung von Übernachtungsanbietern angezeigt. Alle Daten seien miteinander verbunden und könnten über Rubriken, Kategorien, Zertifikate und Taggings punktgenau zugesteuert werden.

In die Karte übernommen, könne mit einem sogenannten „Point of Interest“ (POI) - also einer Sehenswürdigkeit, einem Hotels oder gastronomischen Betrieb oder einem touristischen Tourenangebot - ein kompletter Urlaub geplant werden. Über Schnittstellen würden sofort „Routings“ erzeugt. Hierbei würden auch mehrere Fortbewegungsoptionen, z.B. der ÖPNV, der PKW, das Fahrrad oder der Fußweg, kombiniert. Wer möchte, kann sich mit einem „Wizzard“ durch die Planer führen lassen.



Die Webseite sei auch während der Tour durch Brandenburg der richtige Begleiter. Die Seite passt sich komplett dem jeweiligen Smartphone oder Tablet an. Wer den Service der TMB offline nutzen möchten, kann dafür einfach die Brandenburg App verwenden, die in den App Stores kostenfrei zum Download bereit steht.

Der neue Web-Auftritt wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung von der pixelpoint multimedia werbe GmbH aus Klagenfurt umgesetzt.

Auf www.reiseland-brandenburg.de griffen täglich durchschnittlich 10.000 Nutzer zu. Der Internetauftritt umfasse rund 14.000 sogenannte Points of Interests, wie Sehenswürdigkeiten, Hotels, gastronomische Betriebe und touristische Tourenangebote zu Land und zu Wasser. Zur Datenbasis gehören außerdem jährlich durchschnittlich 20.000 Veranstaltungen. Gepflegt werden die Daten vom Contentverbund des Landes Brandenburg, der aus der TMB und Partnern wie regionalen oder örtlichen Tourismusorganisationen besteht.

Wo die Reise hingeht: Unterstützung für Digitalisierung vor Ort

Viele Touristiker suchen bereits nach digitalen Lösungen aber auch nach Unterstützung bei der Digitalisierung im eigenen Unternehmen. Häufig fehlt es noch an der konkreten Umsetzung - meist aufgrund fehlender zeitlicher, finanzieller oder personeller Ressourcen. Um den touristischen Akteuren im Land Brandenburg den Einstieg in die Digitalisierung zu erleichtern, werde ihnen Ende dieses Jahres eine Software zur Verfügung gestellt, die alle touristischen Angebote und Veranstaltungsinformationen aus den zentralen Datenbanken an diversen touristischen Kontaktpunkten im Land ausspiele.

Hotels, Freizeitanbieter, Touristinformationen und alle weiteren Leistungsträger hätten somit bald die Möglichkeit, ihre Gäste über verschiedene technische Endgeräte (z.B. Touchscreen, Tablet, Informationsstele) mit aktuellen, relevanten, touristischen Informationen vor Ort zu versorgen. Aktuell erfolge die Konzeption der Software, im August werde die Ausschreibung veröffentlicht und für Dezember 2017 sei die Fertigstellung der Software geplant.

www.reiseland-brandenburg.de