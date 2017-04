Neue E-Learning-Plattform: Die Schweiz will sich lustvoll verkaufen

Schweiz Tourismus (ST) stellt ein neues E-Learning Tool für Reisebüroagenten vor.

Reisespezialisten auf der ganzen Welt sollen damit lustvoll lernen, wie die Schweiz am besten an die Gäste gebracht wird. Für die technische Umsetzung hat ST in der Università della Svizzera italiana Lugano (USI) eine Partnerin gefunden. Entstanden ist ein Programm, das neue Standards setzen soll und sich damit von den über 70 Destinations-E-Learning-Lösungen abhebe.

Die «Switzerland Travel Academy» – wie sich das Studienprogramm nennt – löst die bisherige, in die Jahre gekommene, E-Learning-Plattform ab. Das neue Programm soll durch seinen didaktischen, einfach zu ergänzenden Aufbau, sowie seine Interaktivität überzegen. Inhaltlich wurde auf kürzere Texte, mehr Bilder und Videos gesetzt. Zudem wurde darauf geachtet, dass auch das Spielerische und die Benutzerfreundlichkeit nicht zu kurz kommen.

Die neue Lösung sei «full responsive» und könne somit über den Computer, das Tablet oder auch über das Smartphone genutzt werden. Die neue Plattform werde in zehn Märkten (u.a. USA, Kanada, Brasilien, UK, Spanien, Deutschland) online verfügbar sein. Für diese seien Sprachversionen in Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Englisch verfügbar. Je nach Interesse in den Märkten könnten weitere Sprachversionen dazukommen.

Zusammenarbeit mit der Universität Lugano

Das neue Programm wurde über die letzten zwei Jahre in einer intensiven Zusammenarbeit mit der USI erarbeitet. Die USI – genauer die Abteilungen «eLearning Lab» und «webatelier.net» – beschäftige sich bereits seit sieben Jahren vertieft mit den Bedürfnissen und dem Verhalten von Reisebüroagenten. Dieses Know-how und die Spezialisierung auf digitale Plattformen hätten ST von der USI überzeugt. Gemeinsam präsentierten sie jetzt ein Schulungsinstrument, das auf dem neusten technischen Stand sein soll.

Zertifizierte Schweiz-Experten

Bei der Entwicklung sei viel Wert auf ein ausgeklügeltes Opensource-Konzept gelegt worden. Neben dem Kernmodul, welches jeder Nutzer abschließen muss, um ein Zertifikat zu erlangen, würden laufend neue thematische Module aufgeschaltet. So könnten User beispielsweise zu Spezialisten für Familien oder den MICE-Bereich werden. Das erlangte Zertifikat sei ein Jahr gültig, danach müsse es wie eine Lizenz erneuert werden. Dabei helfe die Erinnerungsfunktion des Programms, die den Nutzer jedes Jahr an die Lizenzverlängerung erinnere.

Die „Switzerland Travel Academy“ ist seit 3. April 2017 für Reiseberater und Tour Operators via www.MySwitzerland.com/academy verfügbar.

Bild: Screenshot vom 03.04.2017, 13:54 h