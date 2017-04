Bots und digitaler Concierge: Erster Tourismus Hackathon in Hamburg

Rund 50 Teilnehmer waren der Einladung des next media accelerators und der Hamburg Tourismus GmbH zum ersten Tourismus Hackathon in das Betahaus Hamburg gefolgt. Drei Tage und zwei Nächte wurde in interdisziplinären Teams an neuen Ideen rund um das Thema 'Hamburg digital erleben' getüftelt. Drei Ansätze haben derart überzeugt, dass sie nun weiter ausgearbeitet werden.

Wie können wir die digitalen Möglichkeiten nutzen, um mit Gästen und Hamburgern in den individuellen Dialog zu treten? Wie können wir die kontrastreichen Geschichten in ihrer ganzen Vielfalt erzählen? Wie können wir Hamburg weltweit vernetzen?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich aktuell die Hamburg Tourismus GmbH (HHT). Der Hackathon #HHerleben reihe sich dabei ein in zahlreiche neue Ansätze und Formate mit dem Ziel, das digitale Hamburg-Erlebnis noch attraktiver zu gestalten. In Rekordzeit seien zahlreiche neue Ideen und Konzepte aus dem Bereich der digitalen Erlebniswelt auf die Beine gestellt und vorgestellt worden. "Der Hackathon hat uns sehr inspiriert. Nicht nur der Ideenreichtum, auch die Offenheit und die Energie der Teilnehmer etwas Neues zu entwickeln passt zu unserem Weg. Gemeinsam mit vielen Akteuren werden wir verstärkt daran arbeiten, die Chancen der Digitalisierung für Hamburg einzusetzen und aktiv zu gestalten", so Michael Otremba, Geschäftsführer der HHT.

50 Teilnehmer haben demnach an drei Tagen in interdisziplinären Teams daran gearbeitet, neue Ansätze und Ideen für das digitale Hamburg-Erlebnis zu entwickeln. Vier Ergebnisse wurden von einer Jury in folgenden Kategorien prämiert:

Best Overall (Hauptpreis): Käpt'n Fiete - Ein digitaler Assistent für Hamburg mit dynamischen Empfehlungen und individuell zugeschnittenen Entdeckertouren auf Basis eines Chatbots.

Most innovative: Echo Concierge - Ein digitaler Concierge für Hotels auf Basis von Amazon Echo als technische Plattform.

Best pitch: HamburgForYou - Eine Box mit Hamburger Originalen als Gruß aus der Hansestadt für Freunde und Bekannte in der Welt.

Sonderpreis Digital User Stories: Go where the heart is - Interessante Orte werden von den Nutzern über das Smartphone spielerisch entdeckt.

Für die Projekte "Käpt'n Fiete , "Echo Concierge " und "Go where the heart is" gehe es nach dem Hackathon weiter: in einem Workshop mit der Hamburg Tourismus GmbH und dem next media accelerator werde daran gearbeitet, die Ideen umzusetzen.

www.hamburg-tourismus.de

Bild: obs/Hamburg Tourismus GmbH/HHT/Johannes Leistner