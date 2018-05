Hamburg: Neue Marketingleitung, neue Vertriebsleitung

Marianna Just ist zur neuen Bereichsleiterin Marketing in der Hamburg Tourismus GmbH (HHT) ernannt worden. Auch die vertriebsleitung wurde neu mit Thorsten Teschner besetzt.

In Justs Verantwortungsbereich liegt die nationale und internationale Vermarktung Hamburgs als Reiseziel sowie der Aufbau der neu geschaffenen Abteilung Destination Management. Sie hat die Position zum 15. Februar 2018 angetreten.

Die Wahlhamburgerin Marianna Just verfüge durch ihren Werdegang über eine ausgewiesene Marketing- und Digitalexpertise. Unter anderem hat sie in leitenden Funktionen im Bauer Verlag, bei Gruner & Jahr und für die Comdirect Bank insbesondere digitale Projekte erfolgreich vorangebracht. Just kommt von der Industrie- und Handelskammer Berlin, wo sie den Marketingbereich seit Januar 2017 neu aufgebaut habe.

Als Marketingleiterin verantwortet Marianna Just nun sämtliche Marketingaktivitäten im In- und Ausland für die Reisedestination Hamburg. Darunter fällt u.a. auch der Aufbau der neuen Abteilung Destination Management, die sich um die qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Hamburgtourismus kümmern soll. Marianna Just berichtet direkt an Geschäftsführer Michael Otremba.

Thorsten Teschner ist neuer Vertriebsleiter der Hamburg Tourismus GmbH (HHT). In seiner neuen Position, die er zum 1. Februar 2018 übernommen hat, ist er für sämtliche Vertriebsaktivitäten der HHT verantwortlich.

Thorsten Teschner arbeitet seit Mai 2005 in leitender Funktion in der Hamburg Tourismus GmbH, bisher als Leiter Internet & Neue Medien. Unter seiner Führung hat sich das Online-Segment zur wichtigsten Säule des kommerziellen Geschäfts der HHT entwickelt. Auch die Hamburg-App und die Veranstaltungsdatenbank für Hamburg und die Metropolregion haben Thorsten Teschner und sein Team entwickelt.

Als Vertriebsleiter verantwortet Thorsten Teschner nun sämtliche Vertriebsaktivitäten mit der Reiseindustrie und das kommerziellen Eigengeschäft der HHT. Darunter fällt u.a. auch die Weiterentwicklung des in der Bedeutung wachsenden Online-Geschäfts mit der reichweitenstärksten touristischen Internetseite der Stadt Hamburg, www.hamburg-tourismus.de. Der 46-jährige berichtet direkt an Geschäftsführer Michael Otremba.

Vor seiner Tätigkeit bei der HHT hat der gebürtige Hamburger als Produktmanager im Online- und Telekommunikationsbereich gearbeitet, u.a. bei der AOL AG. Thorsten Teschner hat BWL und Soziologie an der Universität Bremen studiert.

Mit der Besetzung der Leitungspositionen schließt die Hamburg Tourismus GmbH nach eigenen Angaben die personelle Besetzung für die zentralen Geschäftsbereiche ab.

http://www.hamburg-tourism.de/