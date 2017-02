Neues Gipfelrestaurant und Nordwandsteig am Nebelhorn eingeweiht

„Sie setzen Maßstäbe im Bergtourismus“, erklärte Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner als Ehrengast bei der Einweihung des neuen Restaurants auf dem Nebelhorn-Gipfel hoch über Oberstdorf und des neuen Nordwandsteigs, der den Gipfel umrundet.

"Das Nebelhorn ist mit der heutigen Einweihung als Tourismusmagnet attraktiver denn je“, erklärte die Ministerin auf 2.224 Meten Höhe. „Solche Attraktionen wünsche ich mir für den Bayerntourismus“, erklärte sie. Denn die Strahlkraft dieserart Projekte werte eine ganze Region auf. Zudem ermöglichten sie Tourismus und Bergerlebnis für jedermann. Es seien meist die Bergbahnen, die eine Region beflügeln.

Peter Schöttl, Vorstand der Nebelhornbahn-AG betonte, mit dem neuen Restaurant habe man den Blick auf den Gipfel wieder frei gemacht und mit einer souveränen Architektur und einem neuen gastronomischen Konzept für mehr Anziehungskraft gesorgt. Die Gipfelstation sei das Vorzeigeprodukt der Nebelhornbahn. Schöttl meint: „Hier hat ein ansprechendes Ambiente nicht nur Auswirkungen auf die Gastronomie, sondern ist mitentscheidend für das Gesamterlebnis Gipfel.“ Der neue Nordwandsteig sei als attraktive Alternative zu einer Gipfelplattform konzipiert und werde den Andrang am eigentlichen Gipfelkreuz reduzieren. Der Steig sei auch für Gäste mit körperlichen Einschränkungen, für Rollstuhl-Fahrer und für Familien mit Kinderwagen gut begehbar.

Augustin Kröll, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bahn, dankte dem Team der Bergbahn und den Firmen für ihren Einsatz und die Leistung, trotz mitunter widriger Wetterumstände in acht Monaten das Projekt realisiert zu haben. Nach Plänen des Vorarlberger Architekten Hermann Kaufmann entstand ein Bauwerk, das sich harmonisch an den Berg schmiegen sollte. Für den Innenausbau wurde maßgeblich Esche verwendet. Insgesamt investierte das Unternehmen in das neue Restaurant 5,5 Mio. Euro. Das Gipfelrestaurant verfügt innen über 82 Sitzplätze. Auf den beiden Terrassen kommen weitere 296 hinzu. Parallel zum neuen Restaurant wurde der Nordwandsteig realisiert, der eine gefahrlose und einfache Umrundung des Gipfels erlaubt und spektakuläre Aus- und Tiefblicke ermöglicht.

www.das-hoechste.com

Bild: Nebelhorn AG