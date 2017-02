Heidiland: Neues Heidi Alperlebnis Flumserberg geplant

In der Schweiz, am Flumserberg im Heidiland, soll das neue Heidi Alperlebnis entstehen. Geplant ist neben einer Besucherattraktion ein Resort mit Übernachtungsmöglichkeiten.

Im Rahmen des räumlichen Tourismusentwicklungskonzept Flumserberg (TEK) führten demnach die Bergbahnen Flumserberg AG, die Alpkorporation Mols als Grundeigentümerin sowie das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen einen Investoren- und Betreiberwettbewerb durch. Die Gemeinden Quarten und Flums wurden bereits im Rahmen des TEK involviert und im Rahmen des Wettbewerbs über die Zwischen- und Endergebnisse informiert.

Alpwirtschaft und Tourismus lebten auf dem Flumserberg seit Jahrzehnten harmonisch miteinander. Die herausfordernde wirtschaftliche Situation rufe aber nach neuen Lösungen, heißt es hierzu. Deshalb würden die Synergien noch stärker genutzt und das touristische Angebot massiv ausgebaut. Der Flumserberg soll mit den geplanten Projekten insbesondere auch als Sommerdestination gefördert werden und sich damit zur echten Ganzjahresdestination entwickeln.

Die Projektidee besteche neben der Professionalität vor allem durch die integrale Berücksichtigung der touristischen, alpwirtschaftlichen und architektonischen Bedürfnisse und der „Landschaftsverträglichkeit“. Geplant sei ein Resort mit umfangreichem Dienstleistungsangebot und einem namhaften nationalen Hotelbetreiber

Heidi Alperlebnis Flumserberg

Das Heidi Alperlebnis entstehe in landschaftlich reizvoller Gegend mit grandiosem Panorama. Das Nutzungskonzept des bekannten Projektentwicklers Steiner Sarnen Schweiz positioniere die Molseralp als Alp, auf der Heidi zu entdecken sein soll. Die Gäste erspielten an zahlreichen Innen- und Aßsenstationen aktiv die Heidi-Geschichte. Die Bestandteile des bisherigen Alpbetriebs wie Gastronomie, Viehwirtschaft, Sennerei und Übernachtungsangebote blieben in der Geschichte integriert, aber modernisiert.

Die Bergbahnen Flumserberg AG bauen ergäzend die Gondelbahn Tannenboden – Maschgenkamm neu. Die Talstation im Tannenboden werde ebenfalls neu erstellt. Eine leistungsfähigere Gondelbahn soll die Vierergondelbahn sowie die Vierer-Sesselbahn Chrüz ersetzen. Das bestehende Betriebsgebäude werde saniert und soll zum Aufenthalts- und Treffpunkt ausgebaut werden.



Mit ihrer strategischen Zielgruppe Familie sei Coop Schweiz der ideale Partner für das Heidi Alperlebnis Flumserberg. Neben dem Vertrieb der Produktelinie sollen dabei auch die Coop-Kommunikationskanäle genutzt und gemeinsame Aktivitäten durchgeführt werden.

Investitionsvolumen von über 100 Mio. Franken

Die geplanten Bauvorhaben im Tannenboden sollen Gesamtinvestitionen in Höhe von über 100 Mio. Franken auslösen. Davon würden die ganze Region und der Kanton volkswirtschaftlich profitieren.

Bild: Steiner Sarnen Schweiz AG