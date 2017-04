Europa-Park: Gebrandeter Airbus A320 von Eurowings fliegt durch Europa

Ed und Edda fliegen jetzt nur noch Eurowings: Die beiden Characters des Europa-Park zieren ab sofort einen Airbus A320 der Low-Cost-Airline.

Das Flugzeug in der Sonderlackierung ist ein Element der neuen Kooperation zwischen dem Europa-Park und Deutschlands führender Low-Cost-Fluggesellschaft. Der Airbus ist in Stuttgart stationiert, wo Eurowings Marktführer ist. Der Flughafen Stuttgart liegt zwei Autostunden von Rust entfernt und bietet den Besuchern aus ganz Europa mit dem international ausgerichteten Streckennetz schnellen Zugang zum weltweit besten Freizeitpark.

Konkreter Anlass für das Abheben des Europa-Park-Flugzeugs sei die Eröffnung des größten Flying Theater des Kontinents. Die Großattraktion, die ab Juni geöffnet sein soll, sei die größte Einzelinvestition in ein Fahrgeschäft in der Geschichte des Europa-Park. Im Voletarium gleiten 140 Passagiere demnach gleichzeitig mit sesselliftartigen Gondeln in zwei Theatersälen auf spektakuläre Weise durch die Lüfte. Auf riesigen, 21 Meter großen Leinwänden erleben sie Luftaufnahmen von Europas Landschaften und Metropolen – mit Effekten wie Wind, Wasser und Gerüchen. Sie sollen das Durchkreuzen der 16 Meter hohen Kuppeln zu einem Hochgenuss für die Sinne machen und vermittelten dem Passagier ein intensives Gefühl vom Fliegen.

Eurowings werde in verschiedenen Bereichen visuell in die Attraktion eingebunden und sei so für Millionen von Besuchern sichtbar. Im Gegenzug werbe Eurowings in ganz Europa mit dem Airbus A320 im blauen Europa-Park-Design mit den beiden Charactern Ed und Edda für Deutschlands größten Freizeitpark. Das Flugzeug wurde Mitte März in Norwich lackiert und fliegt seit wenigen Tagen ab Stuttgart. Für die Lackierung wurden etwa 350 Liter blaue Lackfarbe benötigt.

Oliver Wagner, Geschäftsführer von Eurowings: „Der Europa-Park fasziniert die Menschen, und das Fliegen fasziniert die Menschen seit jeher. Eurowings und der Europa-Park bilden die perfekte Kombination. Wir sind sehr stolz darauf, die wichtigste Freizeitattraktion Deutschlands mit einem unserer Flugzeuge auf dem ganzen Kontinent bewerben zu können. Von der Aktion werden beide Partner sehr profitieren.“

Auch der Europa-Park Inhaber Dr.-Ing. h.c. Roland Mack zeigte sich von der neuen Kooperation begeistert: „Mit dem Voletarium eröffnen wir im Juni eine großartige Neuheit, die dem Traum vom Fliegen sehr nahe kommt. Unsere Besucher erleben atemberaubende Flüge über Metropolen und Landschaften Europas. Wir freuen uns sehr, dass wir Eurowings als neuen Sponsor gewinnen konnten und Ed und Edda ab sofort auch mit an Bord des Airbus A320 sein werden. Beide Unternehmen fliegen mit Leidenschaft, um ihre Fluggäste zu begeistern – eine Partnerschaft, die daher Sinn macht.“

Der Europa-Park ist am 1. April in die Sommersaison 2017 gestartet: Auch in diesem Jahr werden wieder weit mehr als fünf Millionen Besucher erwartet, die 15 europäische Themenbereiche mit über 100 Attraktionen und insgesamt mehr als 23 Stunden Showprogramm genießen können. Insgesamt haben den Freizeitpark seit seiner Eröffnung im Jahr 1975 mehr als 110 Millionen Menschen besucht.

www.europapark.com