Europa-Park: Nach In-App-Ticketkauf direkt zum VR-Ride

Tickets für „Alpenexpress Coastiality“ bequem von unterwegs aus kaufen und viele neue 360-Grad-Videos erleben – diese Möglichkeiten bietet das neue Update der Coastiality-App von MackMedia. Mit der Erweiterung seines digitalen Angebots bietet Deutschlands größter Freizeitpark den Smartphone-Besitzern innovative Entertainment-Elemente. Insgesamt stehen 15 Fahrten mit Achterbahnen und Attraktionen zur Verfügung sowie drei 360-Grad-Clips von besonderen Events.

Seit September 2015 können die Besucher in Europas beliebtestem Freizeitpark eine innovative Achterbahnfahrt auf „Alpenexpress Coastiality“ mit der VR-Technologie erleben. Während Fahrtwind und Fliehkräfte weiterhin spürbar bleiben, spielen sich vor den Augen der Fahrgäste futuristische 360-Grad-Welten ab, die optimal mit der Streckenführung synchronisiert sind.

Mit dem neuen Update der Coastiality-App besteht erstmals die Möglichkeit, vor dem eigentlichen Parkbesuch Tickets für den VR-Ride „Alpenexpress Coastiality“ zu kaufen. Mit dem Kauf des Tickets wird das entsprechende 360-Grad-Video in der App kostenlos freigeschaltet und kann jederzeit bequem von zuhause oder unterwegs aus angesehen werden.

Insgesamt bietet die App 15 Fahrten, die in einer 360-Grad-Sicht entdeckt und im Europa-Park, dem Freizeitpark „Nigloland“ in Frankreich und dem größten Indoor-Freizeitpark weltweit, „Lotte World“ in Südkorea, real erlebt werden können. Zudem erzeugen die drei 360-Grad-Clips der Kategorie „Events“, wie zum Beispiel eine Sequenz der Weltpremiere der DJ BoBo Tour „Mystorial“ in der neuen Europa-Park Arena, innerhalb der Coastiality-App einen hautnahen Erlebnis-Faktor.

MackMedia hat die App Coastiality produziert und will künftig weitere 360-Grad Videos zur Verfügung stellen, die per Aktualisierung auf das Smartphone aufgespielt werden können. Die App kann sowohl ohne als auch mit VR-Brille (wie z. B. dem Coastiality Cardboard für 9,90 Euro bzw. der Coastiality VR-Brille für 29,90 Euro; beides erhältlich im Europa-Park Onlineshop) genutzt werden und steht im Apple App Store (für iPhone 5 und neuer) und Google Play Store (für Android 4.4 und neuer) sowie für GearVR und Daydream kostenlos zum Download zur Verfügung.

www.europapark.de