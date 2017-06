Regionale 2016 im Münsterland: Förderung auch für touristische Kulturprojekte

Der Lenkungsausschuss der Regionale 2016, einer regionalen Strukturfördermaßnahme in Nordrhein-Westfalen, die auch touristische Förderung beinhaltet, hat grünes Licht für fünf weitere Projekte gegeben. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Kulturtourismus.

Den so genannten A-Status erhielten die Vorhaben „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“, „Werne neu verknüpft“, „Netzwerk Baukultur“, „Droste Kulturzentrum – Zukunftsort Literatur“ und „Faszination LandLeben“. Insgesamt 36 Projekte haben damit, zwei Wochen vor der offiziellen Abschlussveranstaltung der Regionale 2016, den Sprung über die Ziellinie geschafft.

Die Schlösser und Burgenregion Münsterland soll sch demnach in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Ziel des Projekts sei es, neue Angebote für den Themenradweg „100-Schlösserroute“ zu entwickeln, sowie gemeinsam mit Burgbesitzern und Unternehmen neue Wertschöpfungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Hierfür entstehe ein neues Informations- und Leitsystem und die Befahrbarkeit und Sicherheit vorhandener Fahrradwege werde verbessert. Mit Burg- und Schlossherren liefen die Planungen, wie Bauwerke für Besucher besser zugänglich und interessanter inszeniert werden könnten.

Als Perspektivbaustein sei ein Lyrik-Themenweg geplant, der von Burg Hülshoff in Havixbeck bis nach Haus Rüschhaus in Münster-Nienberge führt. Das Gesamtprojekt „Schlösser und Burgenregion Münsterland“ wird unter Federführung des Münsterland e.V. durchgeführt. Von den vorgesehenen 11,2 Millionen Euro Investitionen kann ein Großteil mit Hilfe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) abgedeckt werden.

Die Burg Hülshoff ist nicht nur Zielpunkt des Lyrikwegs, sondern auch Schauplatz des Projektes Droste Kulturzentrum – Zukunftsort Literatur. Das literarische Erbe von Annette von Droste-Hülshoff werde künftig besser für Besucher zugänglich sein und die Gebäude dauerhaft gesichert. Die derzeit leer stehende Vorburg werde zum kreativen Zentrum ausgebaut – mit multifunktionalen Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Arbeitsräumen. In die ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäude im Eingangsbereich der Burg ziehe das neue Droste-Institut ein, in dem die wissenschaftliche Droste-Forschung konzentriert werde. Zudem stehe eine Kooperation mit der Kunsthochschule für Medien in Köln fest: Literaturstudierende können künftig ein mehrwöchiges Forschungs-Programm auf Burg Hülshoff absolvieren.

Projektträger seien die Annette von Droste-Hülshoff Stiftung und die Gemeinde Havixbeck. 7 Millionen Euro würden investiert, davon 4,6 Millionen Euro aus der Bundesförderung „Nationale Projekte des Städtebaus“ und 1,6 Millionen Euro durch die Kulturstiftung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL).

Im Netzwerk Baukultur im westlichen Münsterland arbeiten der Verein Dorfentwicklung Dingden, der BauKulturWerkstatt e.V. Billerbeck sowie die Gemeinde Havixbeck zusammen. Ziel sei es, den besonderen Wert der „münsterländischen Baukultur“ in den Fokus zu rücken und zu sichern. Interessierte fänden künftig in Havixbeck eine Anlaufstelle: Das Baumberger Sandstein-Museum werde zu einem Kompetenzzentrum für Naturstein und Baukultur ausgebaut und inhaltlich erweitert. Auf dem Gelände entstehen neue Veranstaltungs- und Ausstellungsräume. Das Sandsteinmuseum werde zum außerschulischen Lernort und zum kulturellen Begegnungszentrum. Die vorhandene Ausstellung im Museum werde ausgebaut. 1,1 Millionen Euro Investitionen flössen in das Projekt, 664.000 Euro davon aus Fördermitteln. Der Kreis Coesfeld will zudem seine jährlichen Zuschüsse erhöhen und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) eine „Koordinierungsstelle für Baukultur“ am Standort für 15 Jahre finanzieren.

http://www.regionale2016.de

Foto: Quelle Annete von Droste Hülshoff Stiftung, Harald Humberg