Reformation: TMB startet Jahreskampagne

Auch die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH setzt mit ihrer Jahreskampagne auf das Reformationsjubiläum.

Als regionale Partner sind der Fläming das Elbe-Elster-Land, das Seenland Oder-Spree, die Prignitz, die Uckermark sowie die Stadt Brandenburg an der Havel beteiligt. Bernhard Gutsche, Pfarrer der Nikolaikirche in Jüterbog, wurde als Testimonial gewonnen. Im Mittelpunkt steht die Website www.reiseland-brandenburg.de/reformation mit allen Informationen zu den reformationsgeschichtlichen Orten und Veranstaltungen im Reformationsjahr.

Während der Themenkampagne werde mit Plakaten in Berlin und Sachsen geworben. Das Magazin „Auf den Spuren der Reformation durch Brandenburg“ ist in einer Auflage von 340.000 Stück erschienen. Das Magazin enthält unter anderem ein Interview mit Bernhard Gutsche, den Luther-Tetzel-Weg im Fläming sowie Frankfurt/Oder und Brandenburg an der Havel als Orte der Reformation in Brandenburg. Das Magazin werde mehreren Tageszeitungen in Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt beigelegt und kann auch auf reiseland-brandenburg.de als pdf-Version heruntergeladen werden.

Die Kampagne soll zudem von Kooperationen mit Journalisten begleitet werden. Den Auftakt bildete am ersten Maiwochenende eine Pressereise, die in Zusammenarbeit mit den Landesmarketinggesellschaften von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen organisiert wurde. Dabei besuchte eine Gruppe von Journalisten das Museum 1547 in Mühlberg. Im Juni sollen Blogger in den Fläming und nach Brandenburg an der Havel reisen. Ebenfalls im Juni finde eine Pressereise in Zusammenarbeit mit Kulturland Brandenburg statt, die nach Frankfurt/Oder, Neuzelle und Beeskow führen soll.

Die TMB ist zudem zusammen mit den Partnern vom 25. bis zum 27. Mai beim Markt der Möglichkeiten des Evangelischen Kirchentags in den Messehallen Berlin vertreten. Auch in der Lutherstadt Wittenberg will Brandenburg werben. Vom 13. bis 16. Juli gebe es eine Promotion im Innenhof des Augusteums/Lutherhauses.

Der Berliner "Tagessspiegel" veröffentliche zudem eine sechsteilige Ausflugsserie „Durch Luthers Brandenburg“. Darin werden Jüterbog, Frankfurt/Oder, Herzberg, Brandenburg an der Havel, Mühlberg/Elbe, Neuzelle vorgestellt. Die erste Folge erschien am 6. Mai.

Unterstützt wird die Kampagne erneut von der DB Regio Nordost. Auf einer Unterseite von www.reiseland-brandenburg.de/reformation würden sechs konkrete Ausflüge zu reformationsgeschichtlichen Orten mit der Bahn vorgestellt.