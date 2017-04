Glauben und Hoffen: DZT-Kampagne zum ReformationsjubilÃ¤um lÃ¤uft

Die aktuelle Themenkampagne der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) „Luther 2017 – 500 Jahre Reformation in Deutschland“ soll crossmedial zahlreiche marktspezifische Events und Aktionen in definierten Schwerpunktmärkten vernetzen.

Ziel der Kampagne mit Schwerpunkt auf den Online-Präsenzen in mehr als 30 Märkten weltweit sei es, kulturell interessierte und religiös motivierte Reisende für einen Deutschlandbesuch im Jubiläumsjahr zu begeistern.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärt dazu: „Mehr als 400 Millionen Protestanten weltweit sind dem Erbe der Reformation besonders verbunden. Wichtige Quellmärkte für das Deutschland-Incoming mit starken Bezügen zur Reformation wie die Niederlande, die Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen Finnland, Ungarn, die USA, Kanada sowie Südkorea haben wir als Schwerpunktmärkte definiert. Dort schaffen wir mit unseren Aktivitäten rund um das Reformationsjubiläum zusätzliche Impulse, nach Deutschland zu reisen.“

TV-Spots und transmediale Fortsetzung der Online-Kampagne in der Schweiz

In der Schweiz, dem zweitwichtigsten Quellmarkt für Deutschlands Incoming-Tourismus, sei das Erbe der Reformation durch Zwingli und Calvin bis heute besonders lebendig. Mit drei eigens für den Schweizer Markt produzierten TV-Spots startete die DZT in das Jubiläumsjahr. Über den öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehsender SRF 1 wurden mit 66 Ausstrahlungen 9,8 Millionen TV-Kontakte in der deutschsprachigen Schweiz generiert. Zusätzlich wurden die Spots im YouTube-Kanal der DZT 754-mal aufgerufen.

Als Zielseite der TV-Werbung kreierte die DZT speziell für den Schweizer Markt eine eigene Landingpage. User, die in der Schweiz die Seite http://www.germany.travel/de/microsite/martin-luther/500-jahre-reformation-in-deutschland aufrufen, finden dort vielfältige touristische Informationen zu den Lutherorten, Veranstaltungshöhepunkten 2017 und möglichen Reiserouten sowie buchbare Reiseangebote zum Reformationsjahr von renommierten Schweizer Reiseveranstaltern. Außerdem sind Videos zur Reformations-Roadshow mit dem Schweizer TV-Moderator Röbi Koller und die TV-Spots abrufbar. Bis März haben bereits rund 12.000 Besucher aus der Schweiz die Landingpage aufgerufen.

Begleitend zu den TV-Spots realisierte die DZT in der Schweiz eine Native Advertising-Kampagne mit verschiedenen Text-Bild-Anzeigen zum Thema Martin Luther. Die Reichweite betrug laut DZT 1,7 Mio. Ad Impressions. Eine ganzjährige Google AdWords-Kampagne gehört ebenfalls zu den Marketingaktivitäten.

Originaltestament Luthers in Budapest weckt Interesse der Ungarn

Mehr als 50 Top-Entscheider aus Politik, Kirche, Wirtschaft und Medien nahmen zudem an einem PR-Event der DZT-Auslandsvertretung in Budapest teil. Ein Höhepunkt war die Präsentation des Originaltestamentes von Martin Luther, das im neuen „Evangelischen Museum“ ausgestellt ist.

www.germany.travel