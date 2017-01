Tour durch #urbanana: Tourismus NRW will StÃ¤dtetourismus stÃ¤rken

Tourismus NRW stellt heute gemeinsam mit den Partnern aus Köln, Düsseldorf und der Metropole Ruhr bei einer „Tour durch #urbanana“ ein neues städtetouristisches Projekt vor. Im Fokus: Die Kreativen.

Tourismus NRW will mit Köln, Düsseldorf und der Metropole Ruhr den Städtetourismus in NRW weiter ausbauen und die Stadträume und ihre Szenen als Reiseziele auch international bekannter machen. Ein von der EU geförderte Projekt zielt darauf ab, in direkter Zusammenarbeit mit Vertretern kreativer Branchen den Städtetourismus in NRW über den klassischen Besichtigungs- und Shoppingtourismus hinaus zu erweitern. Die Urbanität, der Austausch mit Künstlern, Machern und Gestaltern vor Ort steht in dem Projekt, das weitgehend englischsprachig arbeitet, im Vordergrund. Erstmals richtet sich Tourismus NRW mit dem Projekt auch an „temporary citizens“, die etwa als Expats oder für Projekte zeitweise in NRW leben.

„In dem Projekt bewerben Köln, Düsseldorf und die Metropole Ruhr ihre jeweiligen Stärken im Bereich Kreativwirtschaft, Stadtkultur und ihre besonderen Stadtquartiere. Die gemeinsame Kommunikation und der Online-Auftritt wird unter dem Kunstbegriff „urbanana“ gebündelt. Der Name setzt sich aus den beiden Wörtern „urban“ und „banana“ zusammen, da die beiden Metropolregionen auf der Landkarte an die Form einer Banane erinnern. Der Begriff soll keine weitere Konkurrenz zu den Gebietsbezügen in Nordrhein-Westfalen sein, sondern augenzwinkernd das Stadtdschungelhafte unserer Verdichtungsräume positiv umdeuten. Wir möchten Neugier wecken, in NRW Unbekanntes zu entdecken“, erklärt die Geschäftsführerin des Tourismus NRW, Dr. Heike Döll-König.

Bei der heutigen Tour durch #urbanana, die in Düsseldorf, Köln und Dortmund stattfindet, stellen Tourismus NRW und seine Partner auch den neuen zweisprachigen „Guide to the West“ des Magazins Heimatdesign vor. In dem Heft, das sich an Design-Interessierte aus dem In- und Ausland richtet und das als Design-Guide für Nordrhein-Westfalen dienen soll, berichten Akteure der NRW-Szene selbst. „Hier wird der Projektansatz ganz deutlich: Wir wollen die Kreativen selbst über ihr Umfeld berichten lassen“, so Döll-König.

Das Projekt #urbanana habe ein Gesamtvolumen von 1,2 Millionen Euro und ist eines der acht von Tourismus NRW beim Förderwettbewerb „Erlebnis.NRW“ eingereichten und bezuschlagten Projekte. Themenschwerpunkte der dreijährigen Projektlaufzeit von #urbanana sind Festivals, Design, Urban Art & Kunstszene, Musikkultur, Digitale Szene und Mode. Jedes Thema werde in Kooperation mit den Partnern sowie mit Unterstützung eines Fachbeirats sowie Vertretern der Kreativwirtschaft bearbeitet.

Ein limitiertes Instagram-Stickerbook mit Motiven kreativer urbaner Szenen aus NRW, der Blog „Going #urbanana“, der als rein englischsprachiges Angebot auf der Webseite des Verbands integriert ist sowie eine Internetseite unter www.medium.com/urbanana, die relevante Informationen rund um das urbane Leben in NRW sammelt, sind weitere, bereits realisierte Maßnahmen des Projekts.

Besonders wichtig sei Tourismus NRW und seinen Partnern die Zusammenarbeit von Tourismus- und Kreativwirtschaft: Für die Stärkung dieser seien ein Mikroprojektpreis für touristische Projekte der Kreativwirtschaft, eine Seminarreihe mit Fachbeiträgen und drei größere Fachveranstaltungen geplant. Des Weiteren soll im Sommer 2017 ein großes Urban Sketching Event in Düsseldorf stattfinden.

Das limitierte Stickerbook sowie das Magazin „Guide to the West“ können unter www.nrw-tourism.com/brochures bestellt werden.

Going #urbanana

Die Bloggerin Jenna Davis gibt seit November 2016 im Blog „Going #urbanana“ Tipps zu besonderen Stadtentdeckungen, Events und Festivals. Die Kanadierin, die mittlerweile in Düsseldorf lebt, veröffentlicht die englischsprachigen Tipps wöchentlich auf der Webseite des Tourismus NRW: www.nrw-tourism.com/going-urbanana.

Urban Sketching Event in Düsseldorf

Wer am Event im Sommer 2017 (voraussichtlich Ende Juli) teilnehmen möchte, kann sich bis zum 1. März 2017 mit kleiner Arbeitsprobe unter folgender E-Mail-Adresse bewerben: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

http://www.touristiker-nrw.de/urbanana/