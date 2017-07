Gehschule: Bergrettung Tirol richtet Trainingszentrum ein

Ein neues Trainingszentrum „ALPINE SAFETY AREA“ (ASA) in Gschnitz soll allen helfen, die gutes Gehen und Steigen lernen sowie beim Wandern und beim Bergsteigen nicht verunglücken wollen.

Der Mensch habe in modernen Industriestädten mit ihren asphaltierten und betonierten Umgebungen nur noch wenig Möglichkeiten, sich auf natürlichem Untergrund zu bewegen und zu trainieren. Alle seien chronisch unterfordert. Körper und unsere Seele bräuchten viel mehr. Das Gleichgewicht leide ohne Sport in naturbelassener Umgebung, nicht nur das physische, auch das psychische.

Der Tiroler Bergrettung geht es neben ihren Einsätzen seit langem auch um den präventiven Kampf gegen den Bergtod. Die meisten Todesopfer und Schwerverletzten gebe es beim „harmlosen“ Wandern. In der Tiroler Gemeinde Gschnitz kann man das Gehen in den Bergen nun gefahrlos trainieren – in fast allen Schwierigkeitsgraden. Dazu muss man Wander- oder Bergschuhe mitbringen und - wenn vorhanden - die Wander- bzw. Klettersteigausrüstung (Helm, Gurt, Klettersteigset).

Das Pilotprojekt sei einzigartig im Alpenraum: Während der Begehung erfahren die Besucher vieles über gutes Training, Tourenplanung und die richtige Ausrüstung.

https://bergrettung.tirol/

Bild: Bergrettung Tirol / Peter Veider