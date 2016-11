Gesundheitstourismus: Bad Kissingen positioniert sich neu

Um die Wettbewerbsposition als bekanntester deutscher Kurort zu festigen und international weiter auszubauen, positioniert sich Bad Kissingen künftig noch stärker im Bereich „Mentale Gesundheit und gesunder Lebensstil“.

Kernansatz im neuen Profilbereich sei das Erlernen von Resilienz, also seelisch-geistiger Widerstandsfähigkeit und psychischer Kompetenz, um die sich ständig ändernden Anforderungen des Alltags aus eigener Kraft zu bewältigen.

Interdisziplinäre Kompetenz für langfristigen Erfolg

Bad Kissingen ist der bekannteste Kurort Deutschlands und wird im gesundheitstouristischen Markt deutlich wahrgenommen: Rund 70 Prozent der Ankünfte und mehr als 90 Prozent der Übernachtungen sind dem Tourismus mit gesundheitstouristischen Motiven zuzurechnen. Die Profilschärfung Bad Kissingens als führender Gesundheitsstandort für mentale Gesundheit und gesunden Lebensstil ist daher als langfristiger und nachhaltiger Prozess unter Federführung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH angelegt.

Ein Expertenforum aus örtlichen Leistungsträgern, der Hotellerie, dem Tourismus und der Gesundheitswirtschaft, Stadt und Staatsbad GmbH sowie dem Beratungsunternehmen PROJECT M hat sich zum „Netzwerk Mentale Gesundheit und Gesunder Lebensstil in Bad Kissingen“ zusammengeschlossen. Gemeinsam hat das Netzwerk ein umfassendes Konzept erarbeitet, das Bad Kissingen als Gesundheitsstandort stärken soll. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung diese Ausrichtung einstimmig bestätigt.

Grundlage des Konzeptes seien detaillierte Analysen: Die therapeutischen Kompetenzen der örtlichen Leistungsträger wie der Kliniken, der KissSalis Therme und Beherbergungsbetriebe wurden ebenso erfasst und einer Bewertung unterzogen wie das bestehende therapeutische Angebot und die Nachfrage. Ergebnis: Im Bereich mentale Gesundheit und gesunder Lebensstil bestehe bereits eine hohe Dichte bei Angebot und Kompetenz. Die große Nachfrage spreche für eine langfristige Entwicklungsperspektive.

Mit der Fokussierung auf mentale Gesundheit und gesunden Lebensstil will Bad Kissingen Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen anbieten. Denn Belastungen, ob beruflich oder privat, sind in der heutigen Zeit für viele Menschen allgegenwärtig und führen bei mangelndem Abbau häufig zu Erschöpfung und Krankheit.

Gesund Leben in Balance

Der Marktzugang soll über vier Bereiche erfolgen. Vier Zielgruppen ließen sich im Zuge der Analyse identifizieren; allen vier Gäste-Kategorien stünden entsprechende Angebote in Bad Kissingen zur Verfügung, die das Potenzial haben kontinuierlich ausgebaut zu werden:

Gesunde, die ihre Widerstandsfähigkeit stärken und Gesundheit fördern möchten

Gesunde in Belastungssituationen, die Erkrankungen durch mehr Resilienz und gesunden Lebensstil vorbeugen möchten, wie z.B. pflegende Angehörige, Alleinerziehende oder Manager

Erkrankte mit stressbedingten Leiden, die Linderung und Heilung suchen, wie Menschen mit Burnout, Schlafstörungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Erkrankte in krankheitsbedingten Belastungssituationen, die ihren Genesungsprozess aktiv fördern möchten, wie Allergiker oder Krebskranke

Gemeinsames Ziel der unterschiedlichen Angebote sei es, die allgemeine mentale Widerstandsfähigkeit zu stärken, um Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen und bei bereits vorhandenen Leiden die bestehenden Symptome zu lindern.

Der ganzheitliche Ansatz, der sowohl lebensstilorientiert als auch medizinisch umgesetzt werden könne, passe hervorragend zur Gesamtmarketingstrategie von Stadt und Staatsbad „Entdecke die Zeit“.

„Wir wollen die örtlichen Leistungsträger motivieren, ihre bestehenden Angebote in dieses Konzept zu integrieren und gleichzeitig auch neue Angebote zu schaffen“, erklärt Kurdirektor Frank Oette. Oberbürgermeister Kay Blankenburg fasst zusammen: „Wir in Bad Kissingen sind stolz auf das hohe Niveau und die Vielfalt der therapeutischen Angebote im Dienste der Gesundheit. Künftig wird noch klarer sein, wofür Bad Kissingen im Gesundheitstourismus steht – und das kommt allen zugute: unseren Gästen und auch der Stadt selbst. Eine einheitliche Vermarktung unserer Kompetenz für mentale Gesundheit und gesunden Lebensstil macht uns noch attraktiver.“

Handlungsfelder und Schlüsselprojekte

Im Sinne dieses breitgefächerten Ansatzes definiert Bad Kissingen mehrere Handlungsfelder und dazugehörige Schlüsselprojekte, an denen ab sofort intensiv gearbeitet werden soll:

So soll das Informations- und Kursangebot für Gäste zum Thema Mentale Gesundheit und Gesunder Lebensstil Bad Kissingens Kompetenz in diesem Bereich widerspiegeln. Der Aufbau einer digitalen Plattform in Sinne einer Gesundheitsakademie soll Informationen und Angebote bündeln und aus einer Hand anbieten. Hier sollen Wissenschaft und Praxis Hand in Hand gehen.

Bei der Hilfestellung für seelisch-geistiges Wohlbefinden seien qualifizierte Mitarbeiter eine Grundvoraussetzung: Einheitliche Standards in der Qualifizierung und Qualitätssicherung ergeben sich als weiteres Handlungsfeld. Als Schlüsselprojekt ist vorstellbar, künftig Mitarbeiter aller beteiligten Dienstleister als Gesundheitscoaches zu schulen: Sie können den Gästen Orientierung in der Fülle der Angebote und kompetente Beratung mit Blick auf den einzelnen Gast geben.

Leitprodukte für gesundheitliche Prävention und Therapie, verbunden mit einem klaren Qualitätsversprechen, sollen die Kompetenz der Leistungsträger für die vier Zielgruppen klar erkennbar machen. Für die unterschiedlichen Bedürfnisse gebe es bereits vielschichtige Angebote, die kontinuierlich weiterentwickelt werden sollen. Außerdem sollen neue spezifische Angebote für die unterschiedlichen Bedürfnisse geschaffen werden. Für eine optimale therapeutische Begleitung sollen diese Leitprodukte alle örtlichen Leistungsträger wie Kliniken und Beherbergungsbetriebe mit ihrem jeweiligen Angebot und ihrer Kompetenz einbinden.

Partner: der Bayerische Heilbäder-Verband

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Gesundheitsstandort Nummer Eins für mentale Gesundheit und gesunder Lebensstil sei zudem die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Heilbäder-Verband. Dieser nterstütze Heilbäder unter der Marke „Gesundes Bayern“ darin, das eigene Angebot zukunftsfähig und nachfrageorientiert weiterzuentwickeln. Die Neupositionierung Bad Kissingens lasse sich in diesem Rahmen als Leuchtturmprojekt betrachten: So wurde das Kompetenz-Netzwerk „Mentale Gesundheit und gesunder Lebensstil in Bad Kissingen“ jüngst von einer Fachjury des Bayerischen Heilbäder-Verbandes als vorbildlich ausgezeichnet und mit einem Coaching bei der Neupositionierung unterstützt.

Im Rahmen dieses Coachings, das am 14. November 2016 stattfand, wurden besondere Angebote zu gesundem Lebensstil und mentaler Gesundheit analysiert und gezielt weiterentwickelt. Darüber hinaus wurden neue Angebote gesucht, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten werden können. Diese Produkte sollen in die Marke „Gesundes Bayern“ und deren Plattformen eingebunden und so einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.

www.badkissingen.de

Bild: Bad Kissingen