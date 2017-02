Elmshorn will normal sein

„Elmshorn. Supernormal.“ – das ist der Slogan, mit dem die Krückaustadt künftig begeistern will. Damit will sich Elmshorn als Marke aus dem Wettbewerb um noch tollere, noch hübschere, noch unglaublichere Eigenschaften aussteigen. Und in den Vordergrund stellen, was heute schon wieder etwas Besonderes sei: Normalität.

150 Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Presse verfolgten die Markenpräsentation an der Nordakademie. Eines wurde bereits während der Präsentation klar: Die neue Marke soll überraschen und polarisieren, sorge für Begeisterung und Diskussionen gleichermaßen. Und genau das soll sie auch. Die Marke ist „außergewöhnlich“, sagte Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje. „Welche Stadt stellt schon ihre Normalität in den Vordergrund?“

Der lange Weg zur Marke sei ein „wirklich spannender Prozess“ gewesen, in dem sich zahlreiche Elmshorner Bürger sowie Vereine und Verbände einbrachten. „Es ist uns gelungen, eine authentische Marke zu entwickeln“, meint Hatje. Der Markenprozess wurde von der Kieler Agentur boy | Strategie und Kommunikation GmbH begleitet; „ein Glücksgriff“, betonte Hatje, „uns wurde immer wieder der Spiegel vorgehalten und so das Wesentliche in Elmshorn herausgearbeitet.“ Elmshorns gute Infrastruktur, das hervorragende kulturelle Angebot, das breite bürgerschaftliche Engagement mag vielleicht normal sein, aber selbstverständlich ist es eben nicht.

Die Bedeutung des Wortes "Normal" zu hinterfragen war Thema der Autorin und Philosophin Dr. Ina Schmidt, die anlässlich der Markenpräsentation zahlreiche Denkanstöße gab. So sei Normalität das, "auf was wir uns verlassen können. Ein Fundament, das nicht in Frage gestellt wird. Normalität, das ist eine selbstverständliche Grundhaltung." Dazu gehöre auch der Verlass auf grundsätzliche Strukturen, die eine Stadt wie Elmshorn ausmachten. "Beim Streben nach "höher, schneller, weiter" gerät das Normale aus dem Blick. Damit wird das Normale wieder das Außergewöhnliche", so Schmidt. Sie fand: "Normalität ist super."

Auch bei der Agentur boy habe die Idee der „normalen“ Marke zunächst für emotionale Diskussionen gesorgt, sagte Agentur-Chefin Bärbel Boy. Dabei habe sich immer stärker gezeigt, dass normal heute eben auch für so positive Aspekte wie „Geerdet. Unaufgeregt. Gewohnt.“ stehe. Aspekte einer Stadt, die in der heutigen Zeit immer stärker an Bedeutung gewännen. „Dass es in Elmshorn so ein super Theater gibt, so ausgezeichnete Schulen, dass man hier so ein selbstbestimmtes Leben führen kann und so vieles finden kann, was super ist - das ist nicht normal“, betonte Boy.

All das rücke die neue Stadtmarke in den Fokus. Die Marke bestehe aus einer zeitgemäßen Farbgebung, dem Slogan "Elmshorn. Supernormal." sowie einer modernisierten Variante des Wappenschiffs, der "Flora". Dabei sei die Bildmarke so stark vereinfacht, dass sie vielfältig genutzt werden könne. Entsprechend appellierte Boy: „Eine Stadtmarke gehört allen. Alle dürfen mit ihr spielen. Auch mal Unfug machen“, betonte sie. „Werden Sie zur Hauptstadt der Normalität. Veranstalten Sie Kongresse, auf denen „normal“ immer wieder neu definiert wird.“ Boy schloss: „Ich hoffe, die Marke macht Ihnen schon jetzt etwas Spaß. Und wenn nicht: Keine Sorge, das ist normal.“

"Bist du noch normal?" - diese Frage könne etwa ab sofort als Postkarten-Gruß in die Welt geschickt werden. Passend zur neuen Stadtmarke "Elmshorn. Supernormal." gebe es nun Postkarten: In der markanten Farbgebung der neuen Marke und dem modernen Flora-Logo zeigten die Karten, dass normal richtig super sein könne. Zumindest, wenn man das Glück hat, in Elmshorn zu leben.

Lassen Sie Verwandte und Freunde von Elmshorns neuer Marke wissen - grüßen Sie mit der Karte "Du bist so normal. Das find ich super!" oder bringen Sie es einfach mal auf den Punkt: "In Elmshorn kann man super ein ganz normales Leben führen."

"Die Postkarten sind ab sofort im Foyer des Elmshorner Rathauses erhältlich", sagt Elmshorns Wirtschaftsförderer Thomas Becken - natürlich: kostenfrei. In den kommenden Wochen sollen sie zudem auch an anderen Stellen im Stadtgebiet erhältlich sein und zu besonderen Anlässen verteilt werden.

http://www.elmshorn.de

Grafik: boy | Strategie und Kommunikation GmbH