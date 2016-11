25 Jahre Landestourismusverband Sachsen

Der Landestourismusverband Sachsen feiert Jubiläum - zu recht: 25 Jahre nach der Wiedervereinigung hat sich die Zahl der Gäste im Reiseland mehr als verdreifacht.

An diesem Erfolg hat der Landestourismusverband Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) mit seinen Mitgliedern seinen Anteil. Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums trafen sich gestern über 200 Macher und Wegbegleiter des sächsischen Tourismus in Dresden, blickten zurück und voraus. Zu den Ehrengästen zählten Ministerpräsident Stanislaw Tillich MdL, Wirtschaftsminister Martin Dulig MdL und Sozialministerin Barbara Klepsch MdL.

Bilanz: 25 Jahre Tourismus in Sachsen

Seit 1990 habe sich der Tourismus in Sachsen dank stabiler Nachfrage zu einem stabilen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Zwischen 1993 und 2015 habe sich die Zahl der Übernachtungen in gewerblichen Betrieben weit mehr als verdoppelt – von knapp 7 auf knapp 19 Mio. Auch im Ausland werde Sachsen - trotz der jüngsten Negativschlagzeilen - beliebter. Die Zahl der Übernachtungen von internationalen Gästen stieg im gleichen Zeitraum von 0,5 auf 1,9 Millionen. Das entspreche einem Plus von 252 Prozent. Der Umsatz sei auf 7,4 Mrd. Euro gestiegen. Heute erwirtschaften 200.000 Beschäftigte im Tourismus 5,5% unseres Bruttosozialproduktes.

Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler MdL, zugleich Präsident des LTV SACHSEN, hat anlässlich der Festveranstaltung zum 25. Jahrestag der Gründung die Bedeutung des Verbandes hervorgehoben: „25 Jahre LTV SACHSEN – das sind 9.132 Tage, an denen der LTV SACHSEN aktiv an der positiven Entwicklung des Tourismus im Freistaat mitgewirkt hat. Der Verband ist Interessenvertreter für die Mitglieder und Anwalt für die Gäste. Er ist Brückenbauer zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik, zwischen Kommunen und Unternehmen.“

Entwicklungsperspektiven und Werte

Um die Erfolgsgeschichte des Tourismus fortzuschreiben, werde der LTV SACHSEN auch in den kommenden Jahren gebraucht. Der Bedarf an landesweiter Koordinierung und Kommunikation sei unvermindert groß. „Mit realistischen Blick in die Zukunft ist festzuhalten, dass das Ende der rein quantitativen Wachstumsspirale erreicht scheint. Höher, schneller, weiter sind für sich allein keine Optionen mehr. Zukünftig stehen Strategien zur Marktsicherung im Mittelpunkt. Gäste entscheiden sich heute für Dienstleistungen, die ihren tieferen Sehnsüchten entsprechen. Es geht um Werte, Kreativität und Gemeinschaftsgefühl. Die Zukunft bedeutet, seinen regionalen Dialekt zu pflegen und gleichzeitig Hochdeutsch und ein gutes Englisch zu sprechen,“ betonte Rößler.

Rößler unterstrich die Rolle des Tourismus als Botschafter für Freiheit und Frieden, Respekt und Toleranz. „Dazu gehört auch eine sprichwörtliche sächsische Gastfreundschaft, die für Verachtung oder gar Hass keinen Raum lassen darf! Wir Sachsen stehen für Gastfreundschaft.“

Erstmalig Ehrenmedaille übergeben

25 Jahre Tourismus in Sachsen und 25 Jahre LTV SACHSEN stünden auch für langjähriges, oft auch persönliches Engagement. Anlässlich des Jubiläums stiftete der Verband daher eine Medaille „für herausragendes Engagement“. Die Ehrenmedaille werde als Zeichen der Anerkennung und Würdigung des besonderen Engagements beim Aufbau und der Entwicklung des Tourismus in Sachsen verliehen.

Verliehen wurden die Ehrenmedaillen an:

Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Sachsen e. V.

Prof. Dr. Holm Große, Oberbürgermeister Bischofswerda

Jochen Löbel, Direktor Hotel Lugsteinhof Altenberg

Thomas Jahn, Direktor IFA Schöneck Hotel und Ferienpark

Reinhart Franke, Bürgermeister Weinböhla a. D.

Uta Windisch, MdL a. D. und Vorstandsmitglied Verein Landurlaub in Sachsen e.V.

Dr. Björn Dorer, Vorstandsmitglied des Sächsischen Heilbäderverbandes e. V.

Tilo Unger, Familienunternehmer Hotel Blauer Engel Aue

Marc Arendt, Geschäftsführer Ringhotel Residenz Alt Dresden

Manfred Böhme, Direktor LTV SACHSEN

www.ltv-sachsen.de