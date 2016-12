Gute Stimmung: Gastgewerbe in Schleswig-Holstein im Indexhoch

Zum sechsten Mal in Folge steigt der von der IHK Schleswig-Holstein ermittelte touristische Konjunkturklimaindex und erreicht den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Die Unternehmen des Gastgewerbes sind mit der Geschäftsentwicklung weiterhin überaus zufrieden.

Zum sechsten Mal in Folge steigt damit der von der IHK Schleswig-Holstein ermittelte touristische Konjunkturklimaindex und erreicht den höchsten Stand seit dem Jahr 2000.

Für den Zeitraum von Mai bis Oktober 2016 liegt der Index auf einer Skala von 0 bis 200 bei überdurchschnittlichen 139,6 Punkten und damit noch einmal 3,1 Punkte über dem des Vorjahres. Es ist der höchste Wert in den vergangenen 16 Jahren und übertrifft jenen der IHK Nord, der die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein insgesamt abbildet, um 5,5 Index-Punkte.

Träger der positiven Gesamtentwicklung sei einmal mehr der Beherbergungsbereich. Dafür sprechen herausragende 146,2 Punkte in diesem Segment. Zwar legte auch die Gastronomie zu, bleibt aber mit 133,9 Punkten unter dem Spitzenwert. Damit verstetigt sich der festzustellende Trend einer leicht unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklung der beiden Hauptgeschäftszweige des schleswig-holsteinischen Gastgewerbes – wenn auch auf hohem Niveau. Im Vergleich zwischen den Regionen in Schleswig-Holstein erreicht die Ostsee mit 146,7 Punkten deutlich die Spitzenposition. Deutlich zugelegt hat aber auch das schleswig-holsteinische Binnenland mit insgesamt 143,2 Punkten.

Zukunftserwartungen

Die Zukunftserwartungen der Unternehmer folgen der positiven Einschätzung der aktuellen Geschäftslage. Auch anhand der weiterhin geplanten Investitionsvorhaben lasse sich eine optimistische Grundstimmung in der Branche feststellen. Als größtes Risiko bewertet das Gastgewerbe in Schleswig-Holstein den zunehmenden Fachkräftemangel. Lohnkosten und steigende Energiepreise stellten weitere Herausforderungen für die Unternehmen dar. Die Zahl der Beschäftigten bleibe aber weiterhin stabil und werde sich bei der Mehrheit der gastgewerblichen Betriebe in der nächsten Saison voraussichtlich nicht verändern.

Erhebliches Entwicklungspotenzial zeige sich bei der Bearbeitung der Auslandsmärkte. Das Gastgewerbe zeige in diesem Segment bislang nur wenig Engagement. Um internationale Gäste aber stärker als bisher für einen Urlaub in Schleswig-Holstein zu begeistern,sei es erforderlich, weiter in Qualität, guten Service und Gastfreundschaft zu investieren.

Ausführliche Hintergründe zur Entwicklung des Tourismus in Schleswig-Holstein finden im aktuellen Konjunkturbericht der IHK Schleswig-Holstein.

www.flensburg.ihk.de