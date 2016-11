Goldene Palme wird zum "Deutschen Reisepreis"

GEO SAISON ruft zur Teilnahme am Wettbewerb um die Goldene Palme auf. Erstmals ist der Preis nicht nur für Veranstalter, sondern für die gesamte Tourismusbranche geöffnet und heißt ab sofort "Die Goldene Palme - der deutsche Reisepreis".

Die neue Goldene Palme soll damit die Besten der Reisebranche auszeichnen, und zwar Innovationen aus den vergangen zwölf Monaten, die dem Endverbraucher einen Mehrwert böten.

Zum ersten Mal können sich neben Veranstaltern alle Unternehmen der Reisebranche bewerben, beispielsweise Airlines, Cruiselines, Logistiker - und natürlich auch Destinationen. Und auch das ist neu: Zusätzlich können Dritte herausragende Ideen in sämtlichen Kategorien nominieren.

Produkte und Services können in folgenden Kategorien eingereicht werden:

Reiseveranstalter

Destinationen

Hotels

Luftfahrt

Kreuzfahrten

Logistik

Neu ist neben den Kategorien auch der Preis für Verantwortung im Tourismus: Wurde bislang eine einzelne Persönlichkeit mit der Grünen Palme ausgezeichnet, gibt es künftig in jeder der sechs Kategorien einen zusätzlichen Preis für die beste Initiative für nachhaltigen Tourismus. Insgesamt werden somit zwölf Goldene Palmen in sechs Kategorien vergeben. Dazu verleiht die Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB Berlin), Partner der Goldenen Palme 2017, erstmalig den "Newcomer-Preis by ITB".

Lars Nielsen, Chefredakteur GEO SAISON: "Wir haben die Goldene Palme für die gesamte Reisebranche geöffnet, denn Innovation findet nicht nur bei den Reiseveranstaltern statt. In allen Bereichen des Tourismus werden neue Wege beschritten. Einen weiteren Fokus legen wir auf nachhaltiges Reisen, das in der Branche immer wichtiger wird - so wie es immer schon zum Grundverständnis der Marke GEO gehörte. Mit der neuen Goldenen Palme prämieren wir daher ab sofort sowohl innovative als auch nachhaltige Produkte und Services."

Wie bisher entscheidet auch bei der neuen Goldenen Palme eine Fachjury von Experten aus der Reisebranche, der Reiseforschung, der Reise-PR, der Vermarktung und dem Reisejournalismus über die Gewinner. Die Preise werden am 9. März 2017 im Rahmen einer feierlichen Gala in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz, Unter den Linden 1, verliehen.

Alle Informationen und Teilnahmeunterlagen finden Bewerber unter www.geo.de/goldenepalme2017. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2016.