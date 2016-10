Deutscher Tourismuspreis 2016: Die Nominierten stehen fest

Die Nominierungen für den Deutschen Tourismuspreis stehen: Fünf von 60 Bewerbungen sind in der Endrunde.

Mit dem Innovationspreis zeichnet der Deutsche Tourismusverband (DTV) seit 2005 originelle und zukunftsweisende Produkte, Projekte und Kampagnen für den Deutschlandtourismus aus. Drei Jurypreise und ein Publikumspreis werden vergeben. Heute startet das Online-Voting zum Publikumspreis: Bis zum 25. Oktober können Internetnutzer unter www.deutschertourismuspreis.de ihre Stimme für den jeweiligen Favoriten abgeben. Kurze Videos zu den Kandidaten helfen dabei, eine Wahl zu treffen. Am 3. November werden die Preisträger im Rahmen des Deutschen Tourismustages in Dortmund gekürt.

Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:

Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Nürnberg schmeckt mir

Bio-Salat aus dem Knoblauchsland, Whiskeyschinken vom Metzger oder RibWich vom Foodtruck: Weil Frankens größte Stadt viel mehr als Lebkuchen und Bratwurst zu bieten hat, brachte die Congress- und Tourismus Zentrale Nürnberg in enger Zusammenarbeit mit den Gastronomen der Stadt eine crossmediale Kulinarik-Kampagne auf den Weg. Ein Kochevent in London und Bloggerreisen sollen unter anderem Appetit auf einen Nürnberg-Besuch machen.

www.tourismus.nuernberg.de/kulinarik



Hamburg Tourismus GmbH

Internetseite für den barrierefreien Tourismus in Hamburg

Gibt es in der St. Michaeliskirche Führungen für blinde Menschen? Welche Restaurants verfügen über Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen? Zielgruppengerechte Informationen auf der neuen Website www.barrierefrei-hh.de erleichtern die Reisevorbereitungen und den Aufenthalt vor Ort, sowohl für blinde und sehbehinderte Menschen, gehörlose und gehörbehinderte Menschen als auch für gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer.

www.barrierefrei-hh.de



Hochschwarzwald Tourismus GmbH & GEIOS AG

Mein Hochschwarzwald & Reiseführer-App

Digitaler Rundum-Service inklusive: Im Hochschwarzwald wird jeder Übernachtungsgast – unabhängig davon wie und wo er gebucht hat – von seinem Gastgeber eingeladen, „Mein Hochschwarzwald“ zu entdecken. Das Online-Portal bietet bereits vor dem Urlaub Informationen und Tipps passgenau für den jeweiligen Reisezeitraum, Urlaubsort und die individuellen Interessen. Vor Ort hilft die Reiseführer-App, die direkt mit dem Portal verknüpft ist, bei der Tagesplanung.

www.hochschwarzwald.de



Tegernseer Tal Tourismus GmbH

DER TEGERNSEE Preisfinder

Wie kalkuliere ich Übernachtungspreise und setze diese auf dem Markt durch?

Die Tegernseer Tal Tourismus GmbH greift ihren Gastgebern bei einem weitverbreiteten Problem – der Preisgestaltung – unter die Arme. „DER TEGERNSEE Preisfinder“ hilft kleinen und mittelständischen Betrieben dabei, den optimalen Zimmerpreis selbstständig zu berechnen und damit gewinnorientiert zu wirtschaften.

www.tegernsee.com/preisfinder



Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein

Schlafstrandkorb

Am Strand übernachten, den Sternenhimmel im Blick, das Meeresrauschen im Ohr – der erste Schlafstrandkorb der Welt macht es möglich. Entstanden ist die Idee für das außergewöhnliche Strandmöbel im Rahmen der Initiative „Glückswachstumsgebiet Schleswig-Holstein“ der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, in der Akteure der Tourismusbranche und Kreative in Workshops neue Glückserlebnisse für Gäste und Einheimische entwickelten.

www.schlafstrandkorb.de



Die Nominierten wurden von einer Jury aus 19 Tourismusexperten und Medienvertretern nach den Kriterien Innovationsgrad, Qualität, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ausgewählt.

www.deutschertourismusverband.de