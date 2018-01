love.tirol: Storytelling zwischen Content und Kampagne

2018 startet die Tirol Werbung eine Content-Kampagne unter dem Motto „Wofür schlägt dein Herz“. Die Tirol Werbung will damit einerseits die Vielfalt des Urlaubslandes Tirol zeigen, andererseits sollen die gezeigten Momente authentische und persönliche Eindrücke abseits üblicher Werbephrasen vermitteln.

Mehr als vierzig Protagonisten aus ganz Tirol erzählen demnach von Ereignissen, die ihr Leben auf den Kopf gestellt haben – aber auch über kleine Alltagsmomente, die ihnen neue Kraft geben. Diese seien häufig mit bestimmten Orten verbunden, die den Protagonisten wichtig seien. Das Ergebnis seien persönlich erzählte Geschichten, die in allen digitalen und Social-Media-Kanälen inspirieren sollen. Diese Geschichten bilden das Herzstück der diesjährigen Sommerkampagne der Tirol Werbung, welche mit Maßnahmen wie Außenwerbung und Medienkooperationen die Menschen in ganz Europa inspirieren soll – von Deutschland über Österreich und die Schweiz, Großbritannien, Italien, Niederlande und Belgien bis nach Tschechien.

Einer der Protagonisten ist etwa der Jazz-Musiker Franz Hackl. Er erzählt von seinem Leben zwischen Schwaz in Tirol und New York: „Wenn ich Messing rieche, fühle ich mich heimisch. Für mich ist die Trompeten-Werkstatt meines Vaters ein magischer Ort. In meinem Kopf bin ich ja nie ausgewandert.“ Eine andere Geschichte erzählt die gebürtige Niederländerin Vreni Meijerink. Sie fährt gern Rad – allerdings bergab am Mountainbike. Inzwischen lebt und arbeitet sie als Bikeguide in Sölden im Ötztal: „Obwohl es ein Dorf ist, ist immer was los. So viele Nationalitäten, so viele Leute – das gefällt mir.“

Eine Niederländerin am Mountainbike. Ein Jazzmusiker mit Volksmusik-Wurzeln. Ein Biobauer mit einer Vorliebe für Jamaika. Eine junge Schuhmacherin. Ein Imker, dessen Beruf das Paragleiten ist. Diese und viele weitere Protagonisten wurden fotografisch begleitet, interviewt und auf love.tirol vorgestellt.

Josef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung, erklärt die Wirkung von love.tirol so: „Wer heute erfolgreich Werbung machen will, muss echte Geschichten erzählen und gerade in Tirol legen wir darauf besonderen Wert. Noch dazu, wo unser Land die vielfältigsten Möglichkeiten für persönliche Erlebnisse zu bieten hat. Mit love.tirol laden wir Gäste und Einheimische ein, ihre beglückenden Erfahrungen in Worten und Bildern mit anderen zu teilen. Das ist es, was am Ende zählt und auch andere Menschen für unvergessliche Tage in unserem Herz der Alpen begeistert.“

Die love.tirol-Kampagne soll vor allem Urlauber motivieren, ihre schönsten Momente im Herz der Alpen virtuell mit anderen zu teilen. Die Tirol Werbung spricht dabei vor allem die Instagram-Nutzer an: Wer sein als Foto oder Video festgehaltenes Urlaubserlebnis in Tirol via Instagram teilt und mit dem Hashtag #lovetirol versieht, habe gute Chancen, auf der Social Wall der Kampagnenwebsite aufzuscheinen.

www.love.tirol

Bild: ©Tirol Werbung