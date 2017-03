ITB Berlin: Bayern Tourismus im neuen Gewand

Mit mehr als 100 Ausstellern, interaktiven Erlebnissen, Verkostungen und anderen Aktionen präsentiert sich die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) auf der ITB Berlin 2017 - und das in neuem Gewand.

Am Mittwoch, den 8. März, um 10 Uhr wird Staatssekretär Franz Josef Pschierer demnach die neue Bayern-Halle (6.2b/301) feierlich eröffnen. Highlight des Messeauftritts der by.TM seien die digitalen Erlebniswelten, die Gästen wie Fachbesuchern vielfältige, lebhafte Urlaubsinspirationen aus dem Reise- und Freizeitland Bayern geben sollen.

Das offene Standdesign der Halle soll dem Motto der Dachmarkenstrategie „Bayern – traditionell anders“ folgen und stehe im Zeichen von Innovation, Digitalisierung sowie auch der Gastfreundschaft Bayerns. „Der Siegeszug der digitalen Medien ist in der gesamten Customer Journey des Tourismus vollzogen, von der Beschaffung der Reiseinspirationen und der Urlaubsbuchung bis hin zum Austausch von Erlebnissen während und nach der Reise. Um diesem veränderten Nutzungsverhalten gerecht zu werden, nutzen wir auch in unserer Kommunikationsstrategie digitale Medien wie Virtual Reality oder Podcasts“, sagt Jens Huwald, Geschäftsführer der by.TM.

So soll auch der Bayern-Stand der ITB Berlin mit vielen interaktiven Attraktionen überzeugen: In einem digitalen Medientunnel mit 14 großen Touch-Screen-Displays könnten die Besucher virtuell durch verschiedene Erlebniswelten Bayerns reisen. Ein Selfie-Automat und 360-Grad-Videos zu unterschiedlichen Themen, die über eine App ausgewählt werden könnten, versprächen noch mehr Interaktion. Zudem werde eine riesige Leinwand, die in der gesamten Halle zu sehen ist, mit nützlichen Reisefakten über Bayern bespielt – von den unterschiedlichen Reisemotiven der Besucher über Camping-Möglichkeiten und Wander- sowie Radwege bis hin zu speziellen Themen wie die fränkische Weinwelt oder die bayerischen Brauereien.

Brauchtum und regionale Eigenheiten seien für Bayern identitätsstiftend und machen den Freistaat einzigartig. Die Bayern lieben ihre Traditionen, interpretierten sie neu und ließen ihre Gäste daran teilhaben. Dieses bayerische Lebensgefühl zwischen Tradition und Moderne möchte die by.TM auch für die Besucher der ITB Berlin erlebbar machen. So kommt beispielsweise eines der Persönlichkeiten der „traditionell-anders“-Geschichten, die im Rahmen der Dachmarkenstrategie der by.TM kommuniziert werden, mit nach Berlin: Lüftlmaler Bernhard Rieger aus Oberbayern fertigt während der gesamten Messe ein exklusives Kunstwerk seiner sogenannten „Alpin-Popart“ an. Der Künstler verbindet die traditionelle Lüftlmalerei, eine Besonderheit in seiner Heimat Werdenfelser Land, mit modernen Maltechniken und trägt somit seinen Teil zur „traditionell anderen“ Identität Bayerns bei.

Weitere Attraktionen in der Bayern-Halle gebe es bei den Standpartnern. Beispielsweise lade das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz dazu ein, sich vor einer Green-Screen-Wand im Berchtesgadener Land zu fotografieren. Besucher können außerdem die kürzlich mit dem ADAC Tourismuspreis Bayern 2017 ausgezeichnete „Digitale Tourist-Information“ des ostbayerischen Bad Kötzting testen: Die User erhielten über ihr Smartphone oder Tablet rund um die Uhr aktuelle Informationen und fänden spielend leicht Wander-, Mountainbike- oder Radtouren, Gastronomiebetriebe oder Veranstaltungs-Tipps in der Region.

www.bayern.by