Start der CMT: Optimistisch ins neue Jahr

Vieler besorgniserregender Ereignisse zum Trotz war 2016 ein weiteres sehr gutes Jahr für den Welttourismus insgesamt. Dem entsprechend starten die Aussteller optimistisch in die CMT 2017 in Stuttgart - auch mit neuen Schwerpunkten.

Die Zahl der internationalen Ankünfte nahm 2016 um 4,0 Prozent zu. Auch der Deutschlandtourismus steuert Richtung siebtes Rekordjahr in Folge. Allein für die ersten neun Monate des abgelaufenen Jahres verzeichnete das Statistische Bundesamt einen Anstieg von 2,5 Prozent bei den Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr. Dabei trugen vor allem deutsche Gäste zum erneuten Wachstum bei.

Wie sich diese Zahlen auf das konkrete Reiseverhalten der Deutschen in diesem Jahr auswirken werden, ist offen. Erfahrungsgemäß lassen sich die Deutschen aber eine ihrer wichtigsten Freizeitbeschäftigungen nicht nehmen. Ein gutes Omen für die CMT 2017, die mit 2052 Ausstellern aus 93 Ländern und mehr als 360 Regionen und Städte auf dem ausgebuchten Stuttgarter Messegelände aufwarten kann. Dabei wird inhaltlich am Konzept festgehalten: die „Mutter CMT“ wird von ihren Töchtern „Fahrrad- und Erlebnis-Reisen mit Wandern“ am ersten Wochenende sowie „Golf- und Wellness-Reisen“ sowie „Kreuzfahrt- und Schiffs-Reisen“ am zweiten Wochenende begleitet. Hinzu kommt zum siebten Mal die „Motorgalerie“ im L-Bank Forum (Halle 1), wo sich verschiedene Caravaning-Hersteller präsentieren, neben Zugfahrzeugen und Offroadern.

Die CMT verzeichnete im Vorjahr rund 220.000 Besucher. Sie machten die Stuttgarter Urlaubsmesse zur weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. An dem Erfolg haben auch die Partnerländer sowie die Partnerregionen für den Camping-& Caravaning-Teil immer einen großen Anteil. Das diesjährige Partnerland ist Albanien und die Caravaning-Partnerregion der Nördliche Schwarzwald.

Als neues Land ist in diesem Jahr Malawi dabei; die Slowakei und Philippinen kommen nach einer Pause wieder zurück. Darüber hinaus „können sich unsere Besucher auf viele Highlights im Rahmenprogramm freuen, beispielsweise die ADAC-Camping-Gala, den Tag der Reisemedizin, den Tourismustag Baden Württemberg oder den Tag der Bustouristik“, sagt Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart.

Neue Themenschwerpunkte

Eine Urlaubsmesse wie die CMT widmet sich auch Trends und neuen Themen. So wächst zum Beispiel das Angebot an Pilgerreisen von Jahr zu Jahr. Die CMT präsentiert neben Vorträgen und Multivisionen die neuesten Pilgerreisen-Angebote. Am ersten Wochenende im Rahmen der Fahrrad- & Erlebnis-Reisen mit Wandern sowie durchgehend in den Tourismushallen. Abseits der großen Touristenströme und ganz nach Lust und Laune die Welt auf eigene Faust entdecken, das ist der Reiz einer Individualreise. Immer mehr Destinationen und Veranstalter bieten neue Möglichkeiten für einen individuell gestalteten Urlaub.

In der Alfred Kärcher Halle (Halle 8) seien zahlreiche Individualreise-Veranstalter aus der ganzen Welt vertreten. Spezialisten für Motorradreisen präsentieren Touren und Reisen durch die schönsten Regionen der Welt. Badeurlaub, Ferien auf dem Bauernhof, das Ferienhaus am Nordseestrand, eine Abenteuertour mit Zelt und Caravan oder einfach nur ein Tagestrip - so würden Ideen für Familienreisen präsentiert. Zusätzlich sollen die Wohnwagen und Reisemobile Lust darauf machen, mit den Kleinen auf „Entdeckungsreise“ zu gehen.

Caravaning-Teil mit 118 Marken

Bis zum Jahresende 2016 legte die Zahl der in Deutschland neu zugelassenen Freizeitfahrzeuge deutlich zu. Das Thema „Camping und Caravaning“ boomt in Deutschland – optimale Voraussetzungen für den Caravaning-Teil der CMT, die größte Neuheitenschau zum Jahresbeginn. „Wir sind bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht“, sagt Bleinroth. „Unsere Besucher können sich auf 850 Reisemobile, Caravans und Freizeitfahrzeuge freuen sowie ein umfangreiches Zubehör-Angebot und rund 120 Neuheiten und Premieren direkt in den Hallen in Augenschein nehmen und ausprobieren.“

118 Marken (Vorjahr: 107), und damit ein Rekord, seien auf der CMT vertreten, darunter etliche neue Vertreter. Knaus Tabbert wird nach 2016 erneut eine komplette Messehalle mit einer Fläche von 5000 Quadratmeter belegen. Wichtig für die Branche ist die Leserwahl der Motor Presse Stuttgart für die besten Reisemobile, Basisfahrzeuge und Zubehör-Marken 2017. Zum zweiten Mal wird der European Innovation Award von DoldeMedien Verlag am Sonntag, 15. Januar, überreicht. Die Auszeichnung wird getragen von 16 Fachredaktionen in den führenden Caravaning-Ländern Europas und steht für Innovationen in einer Branche, die sich der Freizeitqualität von Millionen Menschen verschrieben hat.

Travel Market mit aktuellen Themen

Die Stuttgarter Urlaubsmesse soll sich auch zu einem Get-together für Fachbesucher entwickeln. Rund zwölf Prozent der Messebesucher kämen aus Tourismusverbänden, Hotellerie und Gastronomie oder arbeiteten als Reisebüroexpedienten. Aus diesem Grund nehme das Programm des CMT Travel Market 2017 am Mittwoch, 18. Januar, aktuelle Entwicklungen unter die Lupe. Krisen und Sicherheitsdenken rund um den Globus beeinflussten das Reiseverhalten. Wie geht man damit um? Was sagt das Reiserecht? Und wie funktioniert eigentlich „Nachhaltiges Reisen“? Experten liefern dazu Antworten und geben Tipps.

Programm für Fachbesucher

Die CMT setze zudem erneut mehrere Schwerpunkte speziell für Fachbesucher, also für Reisebüroexpedienten, Mitarbeiter von Tourismusverbänden und tourismusaffinen Organisationen sowie für Beschäftigte in der Hotellerie und Gastronomie. „Es wird in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift fvw zwei Veranstaltungen am 17. und 18. Januar geben“, sagt Bleinroth, „die den Travel Market am Mittwoch ergänzen.“ So wird im Rahmen des fvw Destination Germany Day darüber diskutiert, wie sich deutsche Destinationen trotz Krisen in Europa und in der Welt erfolgreich im Wettbewerb positionieren. Auf der Agenda des eintägigen Fachkongresses stünden drei Themenblöcke: Herausforderung Krisenmanagement, Herausforderung Vertrieb und Herausforderung Marketing. Die Veranstaltung sei u. a. mit folgenden Referenten besetzt: Christian Kergal, Director Atout France (Französische Zentrale für Tourismus), Josef Sommer, Geschäftsführer Köln Tourismus, oder Prof. Dr. Alfred Gebert, Professor für Wirtschafts- und Reisepsychologie.

Premiere für den „CMT Karrieretag“

Im Rahmen der CMT findet am Mittwoch, 18. Januar, zum ersten Mal der „CMT Karrieretag“ statt. In Kooperation mit der Fachzeitschrift fvw werde interessierten Gruppen ein spezielles Vortragsprogramm präsentiert. Sie haben hier die Möglichkeit, mit Unternehmen aus den Bereichen Touristik, Hotellerie und Gastronomie – darunter auch CMT-Aussteller – sowie mit Vertretern von passenden Hochschul-Fakultäten ins Gespräch zu kommen, sich über Einstiegsmöglichkeiten und weitere Karrierechancen zu informieren sowie berufliche Kontakte zu knüpfen.

Auf dem Programm stünden Bewerbungstipps, das Trainieren von Social Skills und Infos, wie man ein Start-up-Unternehmen ins Leben ruft. „Der CMT Karrieretag ist die perfekte Ergänzung unseres zeitgleich stattfindenden Schultages“, sagt Bleinroth. Schülerinnen und Schüler sollen bei einer Wissensrallye spielerisch Baden-Württemberg entdecken.

