Neu: Verleihung des "Destination Brand Award"

Im Rahmen des fvw Destination Germany Day 2017 findet erstmalig die Verleihung des „Destination Brand Award – Themen 2017“ statt.

Im Rahmen des fvw Destination Germany Day am 17. Jan. 2017 auf der CMT soll darüber diskutiert werden, wie sich deutsche Destinationen trotz Krisen in Europa und in der Welt erfolgreich im Wettbewerb positionieren. Auf dem eintägigen Fachkongress werden unterschiedlichste Themen angesprochen.

Als Abschluss wird erstmalig von inspektour der „Destination Brand Award – Themen 2017“ in 3 Kategorien verliehen.

Weitere Infos zu Programm und Anmeldung gibt es hier. Für Frühbucher gibt es bei Buchung bis zum 19.11.16 einen Rabatt von 10%.