Ameropa-Reisen: Mehr Deutschland im Programm

Ab dem 21. September stehen die neuen Ganzjahreskataloge (Laufzeit November 2016 bis Oktober 2017) „Städte entdecken“, „Deutschland erleben“ und „Wellness genießen“ von Ameropa-Reisen in den Reisebüros zur Verfügung.

Im „Städte entdecken“ Katalog finden City-Hopper laut Ameropa neue Metropolen wie London und Barcelona. Ausgebaut wurde aber auch das Programm für einige deutsche Städte, beispielsweise in Kassel, wo 2017 die documenta stattfindet. Außerdem gebe es in Europa mehr Auswahl in Rom und Venedig. Fans von Musik- und Live-Shows können sich auf mehr Musicals freuen, wie das Stück „MARY POPPINS“, das im Oktober in Stuttgart Deutschlandpremiere feiert.

Im „Wellness genießen“ Katalog finden sich über 130 verschiedene Hotels in Österreich, Polen, Tschechien und Deutschland. Dabei sei die Anzahl der zu buchenden Hotels in Tschechien im Gegensatz zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Aktivurlauber, die sich gern aufs Rad schwingen und die landschaftlich schönen Gegenden Deutschlands erkunden wollen, bekommen im „Deutschland erleben“ Katalog 13 neue Radreiseideen geboten. Dazu gehörten eine Winzertour an Main und Mosel sowie Reisen auf zwei Rädern entlang des Rhein-, Elbe- oder Weser-Radwegs. Auch bei den Familienpaketen habe Ameropa-Reisen das Portfolio vergrößert. Ein Highlight sei ein Kurztrip in die größten Therme der Welt, die „Therme Erding“, mit zwei Übernachtungen im Hotel Victory.

Die Angebote sind ab sofort in den Reservierungssystemen buchbar. Reisebüros erhalten beim Verkauf von Ameropa Produkten eine Provision von zehn Prozent.

www.ameropa.de