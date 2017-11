Neue Koblenz-App mit Beacon-Technologie

Die neue Koblenz-App nutzt die Beacon-Technologie, um Touristen einen mehwert zu vermitteln.

Über die Bluetooth-Technologie soll sie Touristen beispielsweise über speziell ausgewählte Routen durch die Stadt führen, ihnen Informationen zu interessanten Punkten auf der Strecke per Text, Bild oder Audio- und Videoeinspielungen geben. Die Beacons sollen an neuralgischen Punkten die Koblenz-App ansprechen. So ist es nicht nur möglich, die Rundgänge durch die Stadt mit den „klassischen“ Informationen anzubieten, sondern auch Themenführungen.

Was unter freiem Himmel bei Rundgängen funktioniere, sei in Kombination von Beacons und App auch im Innenbereich möglich. Die Koblenz-App könne etwa in Museen Besucher durch Ausstellungen führen und Hinweise zu den Kunstwerken geben. Auch bei größeren Veranstaltungen - innen wie außen - sei es möglich per App wichtige Besucherinformationen zu vermitteln.

Die Koblenz-App soll darüber hinaus auch einen Einsatz in der Einkaufs- und Gastronomiewelt finden. Mittels der beschriebenen Technologie sei es nicht nur möglich Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Routen zu bekommen, sondern auch zu Angeboten des Einzelhandels. Da die Beacons optimal in Geschäften oder den Außenauslagen platziert werden können, eröffne die Koblenz-App auch den Weg für gezielte Kundeninformationen zu Angeboten oder besonderen Waren und Aktionen innerhalb der Läden.

Künstig sollen Stadtrundgänge, Einkauf und Gastronomie zusammengebracht werden. So sei mit der Koblenz-App ein Hinweis möglich, wie: „Sie sind nun schon weit bei Ihrem Rundgang durch die Altstadt gekommen. Entspannen Sie doch einfach kurz bei einem Kaffee im Bistro ABC, das Ihnen heute zu jedem Cappuccino ein Stück Kuchen gratis anbietet.“

Die Koblenz-App beinhalte auch zum Beispiel den Hinweis auf weitere Geschäfte einer bestimmten Kategorie. Darüber hinaus gibt die Koblenz-App aber auch wichtige Informationen wie z.B. wo sich die nächsten Wickelmöglichkeiten, öffentliche Toiletten oder auch eine barrierefrei Route durch die Stadt befinden. Die Einsatzoptionen seien umfangreich und damit für viele weitere Werbe-Ideen offen.

Informationen meldet die App nur dann, wenn der Kunde es auch möchte, denn es soll keine Reizüberflutung eintreten. Es werde daher einige Filter geben, welche der Kunde in seiner App setzen könne.

Die Koblenzer IT-Firma GIMIK Systeme GmbH hat die Applikation in Kooperation mit der Koblenz-Stadtmarketing GmbH, der Koblenz-Touristik und dem Amt für Wirtschaftsförderung entwickelt. Die Verknüpfung der Bluetooth-Technologie von Beacons und Smartphones funktioniere über die von GIMIK Systeme entwickelte Plattform Blupassion.

