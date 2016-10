Customer Journey: TrustYou erweitert Plattform mit integriertem Direktnachrichtenversand

Die Gästefeedback-Plattform TrustYou hat die Einführung von TrustYou Messaging bekannt gegeben. Der Direktnachrichten-Service für Kommunikation mit Gästen in Echtzeit basiert auf der Technologie von Checkmate, dem Unternehmen, das TrustYou Mitte des Jahres 2016 übernommen hat.

Die Integration in die Plattform ermögliche es demnach Hotels, zu jedem Zeitpunkt des Reiseverlaufs des Gastes von dessen Feedback zu profitieren: während der Suche und Buchung, während des Aufenthaltes vor Ort und nach der Abreise.

TrustYou Meta-Reviews und der TrustScore* - zusammengefasste Bewertungen und Bewertungsnoten - sind auf zahlreichen Reise- und Suchwebseiten wie Google Suche und Maps sowie KAYAK, Hotels.com, Skyscanner und Hunderten weiteren integriert. Die weitverbreitete Reputation eines Hotels hat einen großen Einfluss auf das Buchungsverhalten von Reisenden, da Meta-Reviews helfen, die Hauptattribute eines Hotels schnell und auf einen Blick zu beurteilen.

Das neue Produkt TrustYou Messaging soll nun dafür sorgen, dass Hotels mit Gästen bereits vor dem Check-In und während des Aufenthalts mit E-Mail, SMS und Facebook Messenger sowie anderen Kanälen mit Gästen kommunizieren können. So soll direktes Feedback eingeholt und aufkommende Probleme direkt vor Ort gelöst werden, was dazu beitragen soll, negative Bewertungen zu vermeiden. Mit TrustYou Stars, einer Fragebogen-Software, können Hotels Bewertungen nach dem Aufenthalt des Gastes einholen und zu TrustYous Plattform und zu Google weiterleiten, um die Online-Reputation zu beeinflussen. TrustYou Analytics komplettiert die Plattform. Das Analyse-Tool gibt Hotels die Möglichkeit, Feedback von allen Online-Kanälen und Quellen im Blick zu behalten, zu analysieren und darauf zu reagieren.

"Mit der Ergänzung von Messaging bietet TrustYou eine sehr einflussreiche Plattform, die es Hotels ermöglicht, Gästefeedback aller Art auf allen Kanälen sofort für sich zu nutzen. In Bezug auf Feedback deckt TrustYou jetzt den gesamten Reiseverlauf des Gastes ab; ob es nun die Bewertungsdaten sind, die Reisenden helfen, das richtige Hotel zu buchen, Feedback mittels direkter Kommunikation mit dem Gast vor Ort oder Bewertungen nach dem Aufenthalt, die in die Online-Gästebewertungen einfließen und wiederum das Buchungsverhalten beeinflussen,” sagt Benjamin Jost, CEO von TrustYou. “Zum ersten Mal können Hotels die Buchungen von Reisenden maßgeblich beeinflussen und das Erlebnis für den Gast entscheidend verbessern, was zu höheren Bewertungen und mehr Buchungen von neuen sowie Stammgästen führt.”

Modus Hotels, eine Lifestyle Hotelgruppe mit Sitz in Washington DC, nutzt die Plattform, um auf das Erlebnis des Gastes zu jeder Zeit des Reiseverlaufes Einfluss zu nehmen: “Gästefeedback ist für den Erfolg unserer Hotels äußert wichtig”, sagt Josh Runes, Digital Marketing Manager bei Modus Hotels. “Wir haben uns das Ziel gesetzt, herauszufinden, welchen Einfluss die Eingliederung unseres Direktnachrichten-Services auf die Zufriedenheit der Gäste hat und TrustYou ist die ideale Plattform für uns, um dies zu erreichen.”

