Inspirierende App: Booking.com erweitert Services auf personalisierte Vor-Ort-Infos

Eine neue Anwendung namens "Booking Experience" soll Reisenden ein individuell zugeschnittenes Reiseerlebnis ermöglichen - zunächst für Amsterdam, Paris, London, Rom und Dubai. Für die Anwendung werden die Vorlieben der Nutzer ausgewertet.

Ab sofort will Booking.com damit auch eine Lösung für ein individuelles Reiseerlebnis vor Ort liefern. Dieses Tool der Booking.com-App soll die erste Reise-App sein, die eine personalisierte Reiseerfahrung möglich mache. Der mobile Reiseführer mache Vorschläge für Aktivitäten vor Ort und liefere Informationen zu Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe. Dabei orientiere er sich an den persönlichen Reisevorlieben der Nutzer. Die App ermögliche, Sehenswürdigkeiten spontan und ohne Schlangestehen zu erleben. Nach der erfolgreichen Pilotanwendung von "Booking Experiences" für Amsterdam sei die Anwendung ab sofort auch für die Reiseziele Paris, London, Rom und Dubai für Android und iOS verfügbar. "Booking Experiences" für New York City soll im Herbst 2016 online gehen.

Sobald Reisende einen Aufenthalt in einer dieser Destinationen buchen, können sie demnach in der Booking.com-App eine Liste der Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten einsehen. Oder sie können einfach vor Ort auf Entdeckungstour gehen. Es gebe keinen Zeitdruck bei der Ticketreservierung vor Reiseantritt, kein Schlangestehen vor beliebten Sehenswürdigkeiten. Die Buchung über einen einzigen QR-Code garantiere Flexibilität und Komfort. Auch der Zahlvorgang bei "Booking Experiences" gestalte sich unkompliziert: Der QR-Code sei automatisch mit einer Kreditkarte der Wahl verbunden - und man zahle natürlich nur Tickets, die tatsächlich genutzt würden. Anders als vergleichbare Tools werde "Booking Experiences" ausschließlich innerhalb der App gesteuert, ohne auf Webseiten Dritter zurückgreifen zu müssen.

Booking.com hat in der Entwicklung die Bewertungen von Millionen von Reisenden zu verschiedenen Reisezielen analysiert. Die "Booking Experiences"-Technologie kombiniere diese Kundenbewertungen mit den Vorlieben des Reisenden und verbinde diese mit Daten zum aktuellen Aufenthaltsort am Reiseziel sowie mit Informationen der Sehenswürdigkeit. So informiere das Tool beispielsweise Kunstliebhaber in Amsterdam über die aktuellen Wartezeiten vor dem Rijksmuseum.

"Mit "Booking Experiences" vereinen wir die Ergebnisse der Kundebewertungen und unsere fundierten Kenntnisse über das Reisen mit dem innovativen Ziel, auf smarte Weise künstliche Intelligenz in unsere Produkte zu integrieren. Wir ermöglichen so eine neue, einzigartige, mobile Reiseerfahrung, die durchdacht, reibungslos und individuell ist," so David Vismans, Chief Product Officer bei Booking.com.

Bei einem Wochenende in Paris buche man über "Booking Experiences" Tickets etwa für eine gemütliche Bootsfahrt mit "Bateaux Parisiens" auf der Seine - ein tolles Highlight für verliebte Paare. Wer im quirligen London auf der Suche nach Action und Fun sei, der könne über das smarte Tool Eintrittskarten für "Shrek´s Adventure" kaufen. In Rom buchen man mit der Booking.com-App Tickets für die "Top Bike Rental and Tours". Wenn die Zeit vor Ort nicht ausreiche, stelle man eine persönliche To-do-Liste mit Aktivitäten in der Booking.com-App für den nächsten Besuch zusammen.

"Die Technologie hinter "Booking Experiences" analysiere kontinuierlich die Angaben der Nutzer und bietet auf dieser Basis personalisierte Optionen, die genau auf die Reisenden zugeschnitten sind. Wir möchten unsere Kunden stets inspirieren - unabhängig davon, ob es ihr erster oder fünfter Besuch eines bestimmten Reiseziels ist," erläutert Vismans.

www.booking.com

Bild: obs/Booking.com B.V.