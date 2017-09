Barrierefreier Tourismus: dwif und freiheitswerke kooperieren

dwif-Consulting GmbH (München/Berlin) und freiheitswerke (Neuss) haben eine strategische Partnerschaft geschlossen.

Die beiden Unternehmen wollen damit ihre Beratungserfahrung in der Tourismus- und Freizeitbranche und ein Spezialwissen im barrierefreien Tourismus für den maximalen Kundennutzen zusammenführen.

Die Partnerschaft sei bereits in verschiedenen Projekten gelebt worden. So wurde u. a. der barrierefreie Tourismus im Rahmen der Tourismusstrategie Thüringen 2025 in Form eines gemeinsamen Werkstattgesprächs mit den Tourismusakteuren thematisiert und als grundlegendes Querschnittsthema in der Konzeption gewürdigt. Aktuell arbeiten die beiden Unternehmen bei der Evaluation der Fördermaßnahmen zum barrierefreien Tourismus in Rheinland-Pfalz zusammen.

Das Land Rheinland-Pfalz verfolgt im Rahmen der EFRE-Förderperiode 2014 bis 2020 in der Prioritätsachse 2 "Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU" das Ziel des Ausbaus barrierefreier touristischer Dienstleistungsserviceketten und fördert die Verbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur wie auch der gewerblichen touristischen Unternehmen. dwif und freiheitswerke wurden hierfür als externe und neutrale Dienstleister beauftragt.

Das gemeinsame Leistungsspektrum von dwif und freiheitswerke umfasst

Gutachten und Marketingkonzepte zur Entwicklung des barrierefreien Tourismus in Orten oder Regionen

Bestands- und Machbarkeitsanalysen für öffentliche Infrastrukturen sowie für Betriebe des Gastgewerbes und der Freizeitwirtschaft

Einbindung von Fragestellungen des barrierefreien Tourismus in Tourismus- und Marketingkonzepte

Berechnung der wirtschaftlichen Effekte des barrierefreien Tourismus

Evaluation der Wirkungen von Infrastruktur- und/oder Marketingmaßnahmen

Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Workshops

Umsetzung von qualitativer und quantitativer Marktforschung

Formulierung von Zielgruppenbroschüren oder Praxisleitfäden

www.dwif.de

http://freiheitswerke.de