Fokus Hotellerie: Martin Birchmeier wird Netzwerkpartner bei Tourismuszukunft

Mit dem Hotelmarketing-Berater Martin Birchmeier gewinnt Tourismuszukunft – Realizing Progress ab sofort seinen zwölften Netzwerkpartner.

Der 34jährige Freiburger bringe eine zehnjährige Praxiserfahrung im Online Marketing für Hotels und Tourismusbetriebe in das Berater-Netzwerk ein. Durch den Neuzugang stärke Tourismuszukunft sein Know-how in Sachen Hotelmarketing und will seine Methoden und Konzepte vermehrt auch der Hotelbranche zugänglich machen.

In einem Hotel aufgewachsen, ist Martin Birchmeier der Branche bis heute treu geblieben. Nach dem Studium der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Innsbruck sammelte er acht Jahre lang Erfahrungen bei der auf die Hotellerie spezialisierten Internetagentur vioma – in den Anfangsjahren als Online Marketing und SEO-Manager, später als Key Account Manager und zuletzt drei Jahre als Leiter der Kundenberatung. In dieser Zeit begleitete er viele Hotels, darunter einige namhafte 5-Sterne-Hotels in Österreichs, bei der Erarbeitung und Umsetzung Ihrer Online-Strategien. Seit Juli 2016 ist Birchmeier als selbständiger Berater für die Hotellerie tätig.

www.tourismuszukunft.de

Bild: GregSnell