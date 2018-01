Wien gewinnt „Gay Travel Award 2017”

GayTravel.com, eine der weltweit größten Reise-Plattformen für die LGBTQ-Zielgruppe, zeichnete Wien als beste internationale Destination 2017 aus.

Der „Gay Travel Award“ wird jährlich in über 20 Kategorien an ausgewählte Organisationen und Destinationen vergeben, die sich durch Offenheit gegenüber der LGBTQ-Community, hervorragendes Kundenservice und exzellente Gastfreundschaft auszeichnen. Die RedakteurInnen, ExpertInnen und LeserInnen von GayTravel.com, einem Mitglied der IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association), wählten aus hunderten FinalistInnen 23 PreisträgerInnen aus.

Wien punktete als beste internationale Destination, Orlando/Florida als beste in den USA. Als beste „Gay Pride“ des Jahres wurde jene in New York City ausgezeichnet. Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus: „Wien ist und bleibt eine weltoffene und kosmopolitische Metropole mit einzigartigen Angeboten für schwule und lesbische Gäste. Der ‚Gay Travel Award‘ ist dafür nicht nur eine schöne Bestätigung, sondern auch eine zielgruppenspezifische Werbung für die Destination.“ Wien befindet sich außerdem bei den „LGBTI Awards“ in Australien auf der Shortlist – sowohl als Destination als auch in Person von Conchita als „International Icon“. Die Preise werden am 2. März in Sydney vergeben.

Europride 2019 und Heiraten in Wien

In den kommenden Jahren will Wien als Destination für schwule und lesbische Reisende noch mehr bieten als bisher: Im Frühjahr 2019 trifft sich die internationale LGBTQ-Community einen Monat lang bei der Europride in Wien, zu der mehr als eine Million TeilnehmerInnen erwartet werden. Als Einstimmung darauf findet die Vienna Pride im heurigen Juni zwei Wochen lang statt. In Kürze werde in Österreich „Ehe für alle“ möglich sein, Wien werde damit als Heiratsdestination für schwule und lesbische Paare noch attraktiver.

Alle Preisträger des „Gay Travel Award“: www.gaytravel.com/gay-blog/gay-travel-awards-2017

Wien-Infos für schwule und lesbische Reisende: www.wien.info/schwullesbisch

Shortlist der „Australian LGBTI Awards“: www.australianlgbtiawards.com.au/shortlist.html

BILD: WienTourismus / Peter Rigaud